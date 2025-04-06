"ميتا" تكشف عن "إل لاما 4" وتنافس عمالقة الذكاء الاصطناعي

الاتحاد (أبوظبي)

أعلنت شركة ميتا عن طرح سلسلة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي تحت اسم "إل لاما 4"، لتفتح بذلك صفحة جديدة في سباق النماذج المفتوحة ومجال الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط.

تمثل النماذج الجديدة نقلة نوعية بفضل اعتمادها على بنية "مزيج الخبراء"، وهي تقنية مبتكرة تتيح معالجة البيانات بكفاءة أعلى من خلال تقسيم المهام إلى أجزاء وتوزيعها على نماذج فرعية متخصصة.وتشمل السلسلة ثلاثة نماذج رئيسية.





وكشفت شركة "ميتا بلاتفورمز"، السبت، عن نسختيها الأحدث من نموذجها اللغوي الضخم (إل.إل.إم)..وقالت إنها طرحت النسختين تحت اسمي (إل لاما 4 سكاوت) و(إل لاما 4 مافريك).

"إل لاما" نظام ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط

وأوضحت "ميتا" أن "إل لاما" نظام ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط. وتتمتع هذه الأنظمة بالقدرة على معالجة ودمج أنواع مختلفة من البيانات، ومنها النصوص واللقطات المصورة والصور والصوت، وتحويل المحتوى عبر هذه الوسائط.

وقالت ميتا، في بيان، إن "إل لاما 4 سكاوت" و"إل لاما 4 مافريك" هما "أكثر نسخها تطورا حتى الآن والأفضل في فئتهما من حيث تعدد الوسائط".

وأضافت أن "إل لاما 4 سكاوت" و"إل لاما 4 مافريك" سيكونان برنامجين مفتوحي المصدر. يأتي ذلك وسط منافسة محتدمة، خاصة مع صعود نجم نماذج DeepSeek.

وأوضحت ميتا أن "Behemoth"هو النموذج الأكبر في السلسلة، ولا يزال قيد التطوير ويحتوي على ما يقارب 2 تريليون معامل، منها 288 مليار معامل نشط.

ومنذ نجاح برنامج تشات جي.بي.تي من شركة أوبن إيه.آي، تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي غيّر المشهد التكنولوجي وأعطى دفعة للاستثمار في التعلم الآلي.