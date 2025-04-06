«مفكرة أبريل».. برنامج للعروض الأدائية والتعبير الثقافي والنشاط المجتمعي

الشارقة (الاتحاد)

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن بينالي الشارقة 16، برنامجاً جديداً بعنوان «مفكرة أبريل: في رِحالنا تكوينات جديدة»، يقام خلال الفترة بين 18 و20 أبريل 2025، على امتداد مواقع البينالي في الشارقة.

يقدم البرنامج مجموعة من الفعاليات والجلسات الحوارية التي تطرح مواقف متعددة وتجارب تشاركية مجتمعية، حول كيفية إعادة تصور أوضاعنا أو مواقفنا الحالية واستقصائها من منظور نقدي لبناء وتجسيد مقاربات جديدة للتبادل والشبكات المجتمعية والأنظمة والهياكل المعززة للحياة، مستكشفاً ذلك من خلال تبادل الأفكار والممارسات التي تجمع بين الحوارات، والعروض الأدائية، والتعبير الثقافي، والفن والنشاط المجتمعي.

تتماهى مفكّرة أبريل 2025 مع الأعمال المشاركة في البينالي لتسليط الضوء على الحوارات المستقلة والجماعية حول التحول الممنهج، والتغيرات المجتمعية، والتواريخ الممزقة والمستعادة، وأشكال التنظيم الجماعي، والقيادة (بما في ذلك القيادة المجتمعية)، والمعارف القديمة بحلتها الجديدة. ويستكشف البرنامج الإنتاج الثقافي التعاوني، والإرث الصوتي، والبنى التحتية الإبداعية المعرضة للتهديد.

تقام فعاليات مفكّرة أبريل 2025 باعتبارها امتداداً رئيساً لبينالي الشارقة 16 الذي يقدّم أكثر من 650 عملاً فنياً لما يقارب 200 فنان مشارك، منها 200 تكليف جديد.