الإثنين 7 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«مفكرة أبريل».. برنامج للعروض الأدائية والتعبير الثقافي والنشاط المجتمعي

«مفكرة أبريل».. برنامج للعروض الأدائية والتعبير الثقافي والنشاط المجتمعي
7 ابريل 2025 01:20

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشارقة يتدرب على «وولفز بارك» قبل لقاء التعاون السعودي
تصاميم الجنيبي.. تناغم بين الأصالة والحداثة

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن بينالي الشارقة 16، برنامجاً جديداً بعنوان «مفكرة أبريل: في رِحالنا تكوينات جديدة»، يقام خلال الفترة بين 18 و20 أبريل 2025، على امتداد مواقع البينالي في الشارقة.
 يقدم البرنامج مجموعة من الفعاليات والجلسات الحوارية التي تطرح مواقف متعددة وتجارب تشاركية مجتمعية، حول كيفية إعادة تصور أوضاعنا أو مواقفنا الحالية واستقصائها من منظور نقدي لبناء وتجسيد مقاربات جديدة للتبادل والشبكات المجتمعية والأنظمة والهياكل المعززة للحياة، مستكشفاً ذلك من خلال تبادل الأفكار والممارسات التي تجمع بين الحوارات، والعروض الأدائية، والتعبير الثقافي، والفن والنشاط المجتمعي.
تتماهى مفكّرة أبريل 2025 مع الأعمال المشاركة في البينالي لتسليط الضوء على الحوارات المستقلة والجماعية حول التحول الممنهج، والتغيرات المجتمعية، والتواريخ الممزقة والمستعادة، وأشكال التنظيم الجماعي، والقيادة (بما في ذلك القيادة المجتمعية)، والمعارف القديمة بحلتها الجديدة. ويستكشف البرنامج الإنتاج الثقافي التعاوني، والإرث الصوتي، والبنى التحتية الإبداعية المعرضة للتهديد.
 تقام فعاليات مفكّرة أبريل 2025 باعتبارها امتداداً رئيساً لبينالي الشارقة 16 الذي يقدّم أكثر من 650 عملاً فنياً لما يقارب 200 فنان مشارك، منها 200 تكليف جديد.

مؤسسة الشارقة للفنون
الشارقة
الثقافة
بينالي الشارقة
آخر الأخبار
علي النعيمي في صورة جماعية لممثلي المجالس التشريعية الخليجية مع وفد مجموعة «غرولاك» في طشقند (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والسلم
7 ابريل 2025
الإمارات: الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يرتكز على السلام
الأخبار العالمية
الإمارات: الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يرتكز على السلام
7 ابريل 2025
تصاعد النيران جراء قصف استهدف موقعاً في كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات عبر الحدود
7 ابريل 2025
جهود الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
فعالية ترفيهية للأطفال المرضى بـ «المستشفى الإماراتي العائم»
7 ابريل 2025
واشنطن: 50 دولة اقترحت التفاوض حول الرسوم الجمركية
الأخبار العالمية
واشنطن: 50 دولة اقترحت التفاوض حول الرسوم الجمركية
7 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©