وضع الذكاء الاصطناعي من "جوجل".. اسأل صورك واحصل على إجابات ذكية!

الاتحاد (أبوظبي)

أطلقت جوجل ميزة جديدة تُدعى "وضع الذكاء الاصطناعي" (AI Mode) في محرك البحث الخاص بها، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة معقدة حول الصور. تُمكِّن هذه الميزة المستخدمين من تحميل صور أو التقاطها باستخدام الكاميرا، ثم طرح أسئلة للحصول على إجابات مفصلة حول محتوى تلك الصور. يتم ذلك من خلال دمج نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم "Gemini" مع تقنية "عدسة جوجل" للتعرف على الصور.

كيف تعمل ​الميزة الجديدة؟

الميزة الجديدة تمكّن من تحليل الصورة كاملة، مع إمكانية متابعة الأسئلة لتخصيص النتائج. هذه التقنية تُعرف بـ"query fan-out" مما يوفر معلومات أكثر تفصيلاً من بحث جوجل التقليدي، بحسب تقرير لموقع "techcrunch".

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وفقًا لجوجل، يمكن لوضع الذكاء الاصطناعي فهم المشهد بأكمله في الصورة، بما في ذلك كيفية ارتباط الأشياء ببعضها البعض، بالإضافة إلى موادها وألوانها وأشكالها وترتيبها. كما يطرح وضع الذكاء الاصطناعي أسئلة متعددة حول الصورة والأشياء المعروضة فيها.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم تحميل صورة لكتاب معين وطرح أسئلة مثل "ما هو عنوان هذا الكتاب؟" أو "ما هي كتب أخرى مشابهة لهذا الكتاب؟". سيقوم "وضع الذكاء الاصطناعي" بتحليل الصورة وتقديم إجابات دقيقة ومعلومات إضافية ذات صلة. ​

كما يتيح وضع الذكاء الاصطناعي طرح أسئلة إضافية لتضييق نطاق بحثك، مثلاً: أبحث عن كتاب سريع خفيف وسريع للقراءة .. وأي من هذه التوصيات هو الأقصر؟.

التحديث متاح الآن لملايين المستخدمين بعد أن كان مقتصرًا على مشتركي Google One AI Premium.

وتتوفر هذه الميزة حاليًا في تطبيق جوجل على أجهزة أندرويد وiOS، وهي متاحة لعدد متزايد من المستخدمين في الولايات المتحدة، مع خطط للتوسع إلى مناطق أخرى قريبًا. ​

بالإضافة إلى ذلك، تعمل جوجل على تطوير ميزة "اسأل الصور" (Ask Photos) في تطبيق "Google Photos"، والتي تستخدم نموذج "Gemini" لتمكين المستخدمين من البحث في مكتبة صورهم باستخدام أسئلة بلغة طبيعية، مثل "أرني أفضل صورة من كل حديقة وطنية زرتها".

وضع الذكاء الاصطناعي يهدف إلى منافسة خدمات شهيرة مثل Perplexity وChatGPT Search من OpenAI. وأعلنت جوجل أنها تخطط لمواصلة تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق وظائف هذه الميزة.

تُظهر هذه التطورات التزام جوجل بتعزيز قدرات البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يوفر للمستخدمين طرقًا أكثر للتفاعل مع المحتوى المرئي.