وصول طاقم جديد إلى محطة الفضاء الدولية

وصل رائد الفضاء الأميركي جوناثان كيم، ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي ريجيكوف وأليكسي زوبريتسكي، إلى محطة الفضاء الدولية بعدما انطلقوا من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية في وقت سابق اليوم الثلاثاء. وذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس27-" التي تحمل على متنها الرواد الثلاثة انطلقت من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان صباح اليوم الثلاثاء، حيث التحمت بمحطة الفضاء الدولية بعد نحو ثلاث ساعات.

وقالت "روسكوسموس" إن الطاقم الجديد يشكل البعثة 73 على متن محطة الفضاء الدولية، ومن المقرر أن يقضي 245 يوما، أي نحو ثمانية أشهر، في إجراء بحوث علمية. ومن المقرر القيام بعمليتي سير في الفضاء بالإضافة إلى إجراء العديد من التجارب. وينضم الرواد الثلاثة إلى فريق محطة الفضاء الدولية الحالي، والمعروف باسم البعثة 72، وهو يضم رواد فضاء من الولايات المتحدة واليابان وروسيا. وهذه ثالث مهمة لريجيكوف في الفضاء، والأولى لكيم وزوبريتسكي.