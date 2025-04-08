«نيويورك أبوظبي» تستضيف مؤتمر الجمعية الدولية لمنسقي الفن المعاصر

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة غير مسبوقة في منطقة الخليج، يستضيف متحف مجلس الإعلام في جامعة نورثويسترن في قطر، بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، المؤتمر السنوي الـ53 للجمعية الدولية لمنسقي الفن المعاصر (IKT)، وذلك من 8 إلى 14 أبريل 2025. سيجمع هذا المؤتمر المميّز نخبة من القيمين الفنيين ومديري المتاحف والمبدعين في مجال الفن المعاصر، لتبادل الأفكار حول أحدث الممارسات في تنسيق المعارض والابتكار الرقمي والممارسات الفنية الحديثة.

يمتد برنامج المؤتمر على مدار أسبوع، حيث يبدأ في الدوحة في جامعة نورثويسترن في قطر (8-10 أبريل)، ثم ينتقل إلى الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من أبوظبي (11-12 أبريل)، ومن ثم إلى دبي (13 أبريل)، ليُختتم في الشارقة (14 أبريل). سيشارك الحاضرون في سلسلة من المعارض والندوات والجولات الميدانية، مما يتيح فرصة نادرة للتعاون والحوار الثقافي بين أبرز المؤسسات الفنية في المنطقة والعالم.

وقالت مايا أليسون، المديرةُ التنفيذيَّةُ لرواقِ الفنِّ، رئيسةُ القيِّمينَ الفنيِّينَ في جامعةِ نيويورك أبوظبي: «إنَّ قَيِّمي الفنِّ المعاصرِ لهم دورٌ أساسيٌّ في تحديدِ وتشكيلِ توجُّهاتِ المشهدِ الثقافيِّ. ومن خلالِ المشاركةِ في استضافةِ مؤتمرِ قَيِّمي الفنِّ المعاصرِ 2025 في أبوظبي، نُواصِلُ ونُعزِّزُ تفاعلَ المنطقةِ مع التيَّاراتِ العالميَّةِ، ونبحثُ في مختلفِ السِّيَاقاتِ الفنيَّةِ وطُرُقِ عرضِ الأعمالِ الفنيَّةِ وفهمِها. لطالما شهِدَ الخليجُ تجارِبَ فنيَّةً، ويوفِّرُ هذا الحدثُ فُرصةً ثمينةً للتأمُّلِ في التأثيراتِ الفريدةِ التي تُشكِّلُ مشهدَ الفنِّ المعاصر».

وقال د. مروان م. كريدي، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة نورثويسترن في قطر: «هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة أمام القيمين الفنيين والأكاديميين والفنانين لتبادل الأفكار والانخراط مع مجتمعنا. إنه مؤتمر استثنائي يعزّز الحوارات المحلية والعالمية حول الفن المعاصر».