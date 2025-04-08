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التعليم والمعرفة

«آرت دبي 2025» ينطلق الأسبوع المقبل

من الأعمال الفنية بالمعرض (من المصدر)
9 ابريل 2025 01:39

دبي (الاتحاد)

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تنطلق فعاليات معرض «آرت دبي»، المعرض الفني الدولي الرائد في الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل في مدينة جميرا. يقدّم المعرض أكثر من 500 فنان من أبرز الأسماء الإقليمية والعالمية، عبر 120 معرضاً فنياً معاصراً وحديثاً ورقمياً. ويجمع الحدث فنانين من أكثر من 65 مدينة و40 دولة، مما يجعله أكبر وأهم فعالية فنية سنوية في المنطقة. ويُعد «آرت دبي» منصة محورية للاكتشاف والتعلم والتبادل الثقافي، ويُرافقه برنامج غني يضم أعمالاً تركيبية غامرة مخصصة للموقع، وعروضاً حية يومية، بالإضافة إلى جلسات حوارية وفعاليات متنوعة. ويضم المعرض أربعة أقسام مختارة، تشمل «آرت دبي المعاصر» و«آرت دبي مودرن» و«آرت دبي ديجيتال»، بالإضافة إلى قسم «بوابة»، الذي يتميز باختيار دقيق لأعمال فنية تم إنجازها في العام الذي سبق المعرض. يشارك أكثر من 30 عارضاً للمرة الأولى، من بينهم معارض فنية دولية مرموقة مثل كريستينا غيرا، وبورتولامي، وريتشارد سالتون، وRGR. أعمال تركيبية رقمية تجريبية وغامرة لفنانين عالميين بارزين، من بينها عمل ضخم مدعوم بالذكاء الاصطناعي من تصميم «أوتش ستوديو»، وتركيب حركي تفاعلي من إبداع «بريكفاست»، إلى جانب «منظار الأحلام» بتقنية الذكاء من تصميم «هايبرد إكسبيرينس». وكذلك تكليفات وتعاونات فنية بارزة، تشمل أعمالاً من تصميم اليمامة راشد، ومحمد كاظم، وجاكوب دالغرين. ويتضمن برنامج المعرض عروضاً وحوارات يومية مع فنانين، وجامعين، وباحثين، ومفكرين، يُسهمون في تشكيل المستقبل.

آرت دبي
دبي
الفن
جميرا
التبادل الثقافي
الذكاء الاصطناعي
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