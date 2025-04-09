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التعليم والمعرفة

"حكماء المسلمين" يشارك في معرض أربيل الدولي للكتاب 2025

"حكماء المسلمين" يشارك في معرض أربيل الدولي للكتاب 2025
9 ابريل 2025 16:48

يشارك مجلس حكماء المسلمين، للمرة الأولى، بجناحٍ خاص في الدورة الـ17 من معرض أربيل الدولي للكتاب، الذي ينعقد خلال الفترة من 9 إلى 19 أبريل 2025؛ وذلك انطلاقًا من رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتَّسامح ومد جسور التعاون والتعايش الإنساني.

ويقدم جناح المجلس طوال أيام المعرض أكثر من 250 إصدارًا فكريا وثقافيا متنوعًا، من بينها عدد من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025.

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وانطلاقًا من جهود المجلس في تعزيز الحوار الإسلامي-الإسلامي يقدِّم جناح المجلس بمعرض أربيل الدولي للكتاب، عددًا من المؤلفات التي تعالج هذه القضية المحورية، كما يضم أكثر من 20 مؤلفًا لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي تهدف إلى التعريف بسماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي.

 

ويقدم الجناح أيضاً عددًا من الإصدارات المترجمة، كما يستضيف العديد من الأنشطة الثقافية والفكرية، التي تركز على عدد من القضايا المحورية المهمة مثل تعزيز السلم والتعايش الإنساني ونشر قيم الحوار وترسيخ وحدة الأمة ولم شملها.

المصدر: وام
حكماء المسلمين
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