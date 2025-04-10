"أمازون" تؤجل إطلاق أقمارها الصناعية لخدمات الإنترنت

أجلت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأميركية أمازون دوت كوم تأجيل إطلاق أول مجموعة أقمار اصطناعية لخدمات الإنترنت بهدف منافسة شبكة ستار لينك التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وقالت شركة خدمات إطلاق الأقمار الاصطناعية يونايتد لونش آليانس (يو.إل.أيه) مساء أمس الأربعاء على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "سيتم إعلان موعد الإطلاق الجديد عند تحديده".



يذكر أن الأقمار الاصطناعية جزء من مشروع كويبر المملوك لشركة أمازون والذي يهدف إلى توفير خدمة الإنترنت من خلال إطلاق حوالي 3200 قمر اصطناعي خلال السنوات المقبلة.



وكان المقرر إطلاق 27 قمراً اصطناعياً عبر صاروخ يو.إل.إيه أطلس في من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية.