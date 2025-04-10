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«الشارقة للفنون» تعلن مشروع «مراسلات أشرطة الكاسيت الأرشيفية»

«الشارقة للفنون» تعلن مشروع «مراسلات أشرطة الكاسيت الأرشيفية»
11 ابريل 2025 01:54

الشارقة (الاتحاد)

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تُعلن مؤسسة الشارقة للفنون، فتح باب التقديم لمشروع جديد تحت عنوان «مراسلات أشرطة الكاسيت الأرشيفية»، والذي يستهدف استكشاف تاريخ المراسلات الصوتية في دولة الإمارات العربية المتحدة والحفاظ عليه.
وتدعو المؤسسة، الأفراد والعائلات والجاليات إلى تقديم أشرطة تسجيل كاسيت توثّق رسائل وتبادلات شخصية، وقصصاً يتشاركها أفراد العائلة والأصدقاء والأحبة عبر الحدود والأجيال، أو خلال الجلسات العفوية، كونها تمثل تحفاً ثقافيةً وسجلات تاريخية للهجرة والهوية وأساليب الاتصال المتغيرة.
يهدف المشروع لبناء أرشيف صوتي لا يعكس السرديات الشخصية فحسب، بل يتناول التغييرات الثقافية والاجتماعية، انطلاقاً من تحوّل وسائل الاتصال عن بُعد، وصولاً إلى التغييرات التي طرأت على السلوكيات، وحجم السكان وتوزيعهم، والنشاط الاقتصادي.

الشارقة للفنون
الإمارات
الشارقة
مؤسسة الشارقة للفنون
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