ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يحتفي بأربعة أدباء مصريين

القاهرة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت العاصمة المصرية القاهرة انطلاق النسخة الحادية والعشرين من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي احتفى بـ «4» أدباء مصريين، هم: الكاتبة والأديبة اعتدال عثمان، والناقد شوقي بدر، والكاتب والناقد صلاح السروري، والروائي والصحفي عزت القمحاوي.

ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكريم قامات أدبية أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، ويحلّ الملتقى للمرة السادسة في مصر، بعد أن كرّم 17 مبدعاً مصرياً خلال الدورات السابقة منه.

أقيم حفل التكريم في مقر المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة، بحضور عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى، وعبد الباسط المرزوقي، وزير مفوض، نائب رئيس البعثة القنصلية للإمارات لدى مصر. وأدار فقرات الحفل الشاعر المصري عبيد عباس.

وأشار عبدالله العويس في كلمة ألقاها إلى أن التعاون الثقافي يمضي بشراكة أخوية أثمرت العديد من الفعاليات.