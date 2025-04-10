وفد مصري يطلع على عمليات التحديث والتطوير في هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

الفجيرة (وام)

اطلع وفد من الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية، وتلفزيون ماسبيرو على عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والتي تشمل الاستوديوهات ومعدات التصوير وأجهزة البث، المواكبة لعصر الإعلام الرقمي ولغة التواصل الجديدة.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد مقر هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، اليوم، برئاسة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، والإعلامية نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون بماسبيرو، وكان في استقبالهم ناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

واصطحب اليماحي الوفد المصري في جولة داخل استوديوهات الإذاعة والتلفزيون، حيث استمع إلى شرح مفصل حول عمليات التطوير والتحديث، وسلامة وصول المحتوى الرقمي الإعلامي بشكل آمن ومميز سواء في الإذاعة أو التلفزيون.

شملت الزيارة مدينة الفجيرة للإبداع الإعلامي، حيث قدم سالم عبدالله الحفيتي، مدير المدينة، شرحاً حول التسهيلات التي تقدمها المدينة لإصدار الرخص الإعلامية، والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها إمارة الفجيرة في خدمة الإعلام الرقمي، وتقديم خدمات تأسيس قنوات تلفزيونية وإعلامية أخرى من الفجيرة.

من جانبه، أثنى أحمد المسلماني على المستوى التقني والفني والكوادر البشرية الإعلامية العاملة بتلفزيون وإذاعة الفجيرة وإذاعة زايد للقرآن الكريم، وعلى التسهيلات التي تقدمها الفجيرة لجذب الاستثمارات في مجال الإعلام، ما يضع الفجيرة على خريطة الاستثمار الإعلامي الواعد، وهو ما يمكنها من تقديم محتوى إعلامي احترافي بامتياز.