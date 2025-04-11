الجمعة 11 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مقتل العشرات جراء أمطار غزيرة في الهند ونيبال

أرشيفية
11 ابريل 2025 11:17

قال مسؤولون ووسائل إعلام إن ما يقرب من 100 شخص لقوا حتفهم منذ يوم "الأربعاء"، بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الهند ونيبال، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول المزيد من الأمطار غير الموسمية على المنطقة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، قد رفعت يوم "الأربعاء" مستوى التحذير من مخاطر متعددة في البلاد، إذ تشهد الأجزاء الغربية موجة حارة، بينما تهب عواصف رعدية في المنطقة الشرقية والوسطى.

وقال مسؤول في إدارة مواجهة الكوارث في ولاية بيهار بشرق الهند، إن 64 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار منذ الأربعاء الماضي، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 20 شخصاًلقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الهند.

أخبار ذات صلة
بحضور حمدان بن محمد ووزير التجارة والصناعة الهندي.. موانئ دبي العالمية تعلن بدء بناء «بهارات مارت» في دبي
حمدان بن محمد: الهند صديق قديم وشريك نمضي معه نحو مستقبل مزدهر

وتتوقع هيئة الأرصاد في الهند، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وبرق ورياح عاصفة على وسط وشرق البلاد حتى يوم غد السبت.

من جهتهم، قال مسؤولون في الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث في نيبال، إن الصواعق والأمطار الغزيرة أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

المصدر: وام
أمطار غزيرة
الهند
نيبال
آخر الأخبار
«الهوية والجنسية» تنظم عرساً جماعياً ضمن مبادرات «عام المجتمع 2025»
علوم الدار
«الهوية والجنسية» تنظم عرساً جماعياً ضمن مبادرات «عام المجتمع 2025»
اليوم 12:43
أرشيفية
اقتصاد
مؤشر نيكي الياباني يتراجع 5% بعد هبوط حاد في وول ستريت
اليوم 12:25
مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعزّز الحوار الثقافي والتسامح
علوم الدار
مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعزّز الحوار الثقافي والتسامح
اليوم 11:59
صلاح يجدد عقده مع ليفربول لموسمين
الرياضة
صلاح يجدد عقده مع ليفربول لموسمين
اليوم 11:54
بعد «ثلاثية الذهاب».. التاريخ يتحدث عن فرص أرسنال أمام ريال مدريد!
الرياضة
بعد «ثلاثية الذهاب».. التاريخ يتحدث عن فرص أرسنال أمام ريال مدريد!
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©