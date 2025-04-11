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التعليم والمعرفة

«مختبر رقمنة المخطوطات».. ثمرة تعاون جامعة همدرد وجمعة الماجد

«مختبر رقمنة المخطوطات».. ثمرة تعاون جامعة همدرد وجمعة الماجد
11 ابريل 2025 17:31

دبي (الاتحاد)
في إطار مذكرة التعاون التي وقّعها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي مؤخراً مع جامعة همدرد الهندية، شارك المركز، يوم أمس الأول، في افتتاح مشروع رقمنة مخطوطات جامعة همدرد في العاصمة نيودلهي، بجمهورية الهند.
حضر حفل الافتتاح كلٌّ من المستشار حمّاد أحمد، رئيس جامعة همدرد، والبروفيسور محمد أفشارعلم، نائب رئيس الجامعة، والدكتور سرفراز أحسن، والدكتور أختر برويز أمين المكتبة المركزية، والدكتور عز الدين بن زغيبة، رئيس قسم الدراسات والشؤون الخارجية في مركز جمعة الماجد، إلى جانب عدد من عمداء الكليات في الجامعة.
استُهل الحفل بكلمة ألقاها البروفيسور محمد أفشارعلم، نائب رئيس الجامعة، أشاد فيها بالتزام مركز جمعة الماجد بتنفيذ بنود الاتفاقية، من خلال تزويد الجامعة بمعدات تصوير حديثة تسهم في رقمنة نحو 3800 مخطوطة أصلية، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية في صَون التراث الثقافي وتعزيز الهوية العلمية للجامعة.
من جانبه، عبّر الدكتور عز الدين بن زغيبة، ممثل مركز جمعة الماجد، عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة همدرد، مؤكداً على التزام المركز بتقديم الدعم الفني والتقني، إلى جانب التعاون في مجالات تبادل الكتب والمجلات، وتنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات العلمية المشتركة.
عقب ذلك، توجّه الحضور إلى مختبر التصوير الرقمي، واطّلعوا على سير العمل في وحدة رقمنة المخطوطات، حيث أوضح الدكتور أختر برويز، أمين مكتبة الجامعة، أن الوحدة أصبحت مجهزة بكوادر متخصّصة ومعدات تقنية متطورة، متوقعاً الانتهاء من المشروع بحلول منتصف عام 2026.

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