السبت 12 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

فيلم «الحلم».. ألوان وظلال من تجربة عبد الرحمن زينل

خلال العرض (من المصدر)
12 ابريل 2025 01:33

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة استعجال وقف الحرب في السودان
أبوظبي.. المركز الرابع عالمياً في جودة وسائل النقل العامة

جرى أول أمس عرض فيلم «الحلم»، بالتعاون مع وزارة الثقافة في مركز أبوظبي الإبداعي والمعرفي. والفيلم يروي لمحات من حياة وتجربة الفنان عبد الرحمن زينل، وهو العرض الخامس من سلسلة أفلام وثائقية تحت عنوان «الحلم» من إنتاج «ميديا مانيا» ومديرها التنفيذي رولان ضو وإخراج إيليان المعركش.
والحلم يبدأ صغيراً مثل برعم الورد، ثم يتفتح ويكبر حتى يصبح سيرة الإنسان وتجربته الإبداعية في الحياة. والفنان زينل يروي وقائع من حياته الإبداعية مع الخط الفني والتشكيل منذ المرحلة الابتدائية، والخط الكوفي هو الذي كان يستهوي الفنان في البداية، ثم أخذ التشكيل بالألوان جُل اهتمامه وشكل مسيرة إبداعه.
في اللقطة الأولى من الفيلم، يبدو الفنان جالساً وخلفه ينبوع ماء يتدفق وحوله لقطات من الطبيعة. وخلال معظم وقت العرض، يتحدث الفنان زينل بصوته الهادئ، وهو جالس أمام درج مرسمه الصاعد، وكأن ذلك السلم بلونه الأزرق رمز واقعي لمسيرة الفنان، حيث يشير إلى أنه يحب اللون الأزرق في فنه وحياته بدءاً من زرقة السماء حتى زرقة البحر وتلون أمواجه. عشرات من لوحات الفنان كانت تشكّل خلفية فنية جميلة لقصة الحياة. ثم تطورت تجربته بعد ذهابه إلى القاهرة لدراسة الفنون التشكيلية، خاصة الديكور. ثم تابع الدراسة في المملكة المتحدة.
اختار الفنان لوحة (الأمل) ليخصها بحديثه، فالأمل هو الحافز الكبير في إبداع كل إنسان. ويذكر أنه عمل ضمن مجموعة من خمسة فنانين، وتُعد تلك الفترة من المراحل المهمة في حياته الفنية. رسم الوجوه في لوحاته، إضافة إلى مشاهد من الطبيعة، يبدو لافتاً في أعماله، خاصة حين نراه يتنقل بين لوحات مرسمه، فيتناول بعضها متأملاً، أو يمسك بمجلد يضم مجموعة من لوحاته ويقلّب أوراقه، وكأنه يستعيد ذكرى الأيام والليالي التي رسمها فيها.
الفنان عبد الرحمن زينل لم يتمكن من حضور العرض بسبب وعكة صحية، ولم يتيسر للجمهور اللقاء المباشر به والحوار معه.

وزارة الثقافة
أبوظبي
الإمارات
الأفلام الوثائقية
آخر الأخبار
طائرة حربية أميركية تنطلق من حاملة الطائرات «يو إس إس هاري إس ترومان» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: ملتزمون باستعادة أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر
12 ابريل 2025
أطفال يتجمعون لتلقي الطعام الذي أعدته جمعية خيرية في النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
«المجاعة» تفتك بأهل غزة ومطالبات بتحرك دولي
12 ابريل 2025
لافروف يحضر اجتماعاً لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في ألماتي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: استعادة الثقة مع أميركا ستتطلب وقتاً وجهوداً مستمرة
12 ابريل 2025
جانب من أعمال المؤتمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
«العربية الإسلامية»: رفض تهجير سكان غزة وربط المساعدات بوقف النار
12 ابريل 2025
الصين: لا رابح في الحرب التجارية ومعاداة العالم ستؤدي للعزلة الذاتية
الأخبار العالمية
الصين: لا رابح في الحرب التجارية ومعاداة العالم ستؤدي للعزلة الذاتية
12 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©