«تشات جي بي تي» يتفوق على عمالقة التطبيقات ويتصدر التنزيلات عالمياً

حقق تطبيق «تشات جي بي تي» إنجازاً غير مسبوق بعد أن تصدّر قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلًا عالميًا خلال شهر مارس 2025، متجاوزًا أسماء كبرى في عالم التواصل الاجتماعي مثل «إنستغرام» و«تيك توك»، وذلك وفقًا لبيانات شركة Appfigures المتخصصة في تحليلات التطبيقات.



وبحسب التقرير، سجل التطبيق 46 مليون تنزيل جديد خلال الشهر، بزيادة بلغت 28% مقارنة بشهر فبراير، في قفزة تمثل أكبر رقم شهري يحققه «تشات جي بي تي» منذ إطلاقه.



اقرأ أيضاً.. "تشات جي بي تي".. توليد صور مذهلة بدقة غير مسبوقة





ميزات جديدة.. وانتشار واسع



وجاء هذا النمو بعد تحديثات رئيسية أطلقتها OpenAI في مارس، أبرزها تطوير قدرات التطبيق في توليد الصور، لأول مرة منذ أكثر من عام.



وشهدت مواقع التواصل موجة انتشار واسعة لمحتوى إبداعي أنشأه المستخدمون باستخدام هذه الميزة، خاصة رسومات بأسلوب استوديو «غيبيلي» الشهير، ما ساهم في زيادة جاذبية التطبيق وانتشاره.



كما شملت التحديثات تحسينًا لميزة الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقليص بعض القيود المفروضة على المحتوى البصري.



ويرى خبراء أن النمو اللافت في أعداد التنزيلات لا يرتبط فقط بالميزات الجديدة، بل يعكس تحوّل التطبيق إلى مرادف لمفهوم «الذكاء الاصطناعي لدى الجمهور».

وقال أرييل ميخائيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Appfigures:

«أصبح اسم «تشات جي بي تي» يُستخدم كما يُستخدم «Google» وعندما يفكر الناس في الذكاء الاصطناعي، فإن أول ما يخطر ببالهم هو هذا التطبيق، حتى عندما يتعلق الأمر بمنافسين له».

صعوبة المنافسة.. وتراجع الكبار





ويبدو أن التقدم السريع لتطبيق «تشات جي بي تي» وضع التطبيقات المنافسة في موقف صعب، إذ لم تتمكن أسماء مثل "Claude" و«DeepSeek» و«Manus AI» من مواكبة انتشاره الواسع، رغم تقديمها تقنيات مشابهة، وفقًا لموقع "تك كرنش" التقني.







إنستغرام وتيك توك.. تراجُع رغم الشعبية



وتراجع «إنستغرام» و«تيك توك» في وقت كانت فيه الأولى تحتل المرتبة الثانية عالميًا في يناير وفبراير، فيما كان تيك توك متصدرًا في مطلع العام.

ويواصل«إنستغرام» تألقه في السوق الأميركية، إذ أظهرت دراسة حديثة أن 87% من المراهقين يستخدمونه شهريًا، مقارنة بـ79% لـ،«تيك توك» و72% لـ «سناب شات».





اقرأ أيضاً.. دراسة جديدة.. موظف واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضاهي أداء فريق كامل









339 مليون تنزيل في مارس



أظهرت البيانات أن التطبيقات العشرة الأوائل (باستثناء الألعاب) حققت مجتمعة 339 مليون تنزيل حول العالم خلال مارس، مقارنة بـ299 مليونًا في فبراير. وشملت القائمة تطبيقات تابعة لشركة «ميتا» مثل «واتساب»، «فيسبوك»، «ثريدز»، إلى جانب «سناب شات»، «تيليغرام»، «CapCut».







إسلام العبادي(أبوظبي)