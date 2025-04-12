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التعليم والمعرفة

«الشارقة التنفيذي للنشر» يستكشف مستقبل الصناعة العالمية

«الشارقة التنفيذي للنشر» يستكشف مستقبل الصناعة العالمية
13 ابريل 2025 00:50

الشارقة (الاتحاد)

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تنطلق فعاليات «برنامج الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر 2025»، غداً الاثنين، من تنظيم هيئة الشارقة للكتاب، بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، بالتعاون مع جامعة نيويورك والجامعة الأميركية في الشارقة، ويستمر لمدة أربعة أيام حتى 17 أبريل 2025 في مقر الجامعة الأميركية في الشارقة.
يُعقد البرنامج للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، مستهدفاً المديرين التنفيذيين في قطاع النشر، عبر سلسلة من ورش العمل المتقدمة والجلسات التدريبية التي تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في تطوير المحتوى، التسويق، والذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين والأكاديميين العالميين في الصناعة، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تطوير قطاع النشر ليس فقط على مستوى المنطقة، بل في العالم العربي وأفريقيا وآسيا، بما يعكس رؤيتها الشمولية لتوسيع أثر المعرفة والنشر.
مسارات وتحولات 
ويبدأ البرنامج بجلسة تعريفية تقودها أندريا تشامبرز من جامعة نيويورك، وكريستي هنري من جامعة برينستون، تليها جلسة حول دور النشر المستقلة الصغيرة تقدمها كريستي هنري، التي تشارك أيضاً في عدة جلسات عن نموذج برينستون في الصين، وبناء الهوية المؤسسية عبر المواقع الإلكترونية مع دان هايتر، إلى جانب مناقشات حول اختيار العناوين للجمهور العالمي مع مايكل رينولدز، وتصميم الأغلفة لجمهور عالمي، قدمتها إينز مونش من «أبرامز & كرونيكل».
الترجمة والمترجمون 
ويستعرض اليوم الثاني دراسات حالة عن التوسع في مجالات غير متوقعة، بإشراف كريستي هنري، ويشارك سامنثا شني من Words Without Borders في جلسة مخصصة حول المترجمين كشركاء في النمو، يليها تمرين جماعي حول استكشاف فرص الترجمة، كما يضم اليوم جلسة تقدمها نَفين كيشور وسونانديني بانيرجي من دار «سيجال بوكس»، حول تكامل الاستحواذ والترجمة والتصميم للنمو العالمي، بالإضافة إلى دراسة حالة حول حقوق النشر قدمتها إينيس تير هورست.
أما اليوم الثالث فيركز على اتجاهات السوق العالمية بقيادة شانتال ريستيفو-أليسي من دار «هاربر كولينز»، والتي تقدم أيضاً جلسات حول التسويق الرقمي والعمليات الرقمية، بينما يناقش كارلو كارينيو من «ألباين غلوبال كولكتيف» مستقبل النشر الصوتي، ويختتم اليوم بجلسة مع كيلي غالاغر من «إنغرام» حول تغيرات مبيعات الكتب المطبوعة عالمياً.
عيون على المستقبل
ويخصص اليوم الأخير لعرض أدوات وتقنيات حديثة، تبدأ بجلسة حول التسويق الرقمي عبر Meta تقدمها جوانا جميل، تليها جلسة عن تأثير TikTok على بيع الكتب بمشاركة دونيا أبي ناصيف وسارة المعز، كما تقدم شانتال ريستيفو-أليسي تحديثاً حول الذكاء الاصطناعي في النشر، ثم تعرض مارين ديبراي من هاربر كولينز الاتجاهات العالمية في الابتكار، ويقدم كيث ريغيرت عرضاً عملياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النشر، ويختتم البرنامج بتمرين جماعي وتوزيع الشهادات بمشاركة هيئة الشارقة للكتاب وجامعة نيويورك.

الشارقة
النشر
هيئة الشارقة للكتاب
بدور بنت سلطان القاسمي
جامعة نيويورك
الجامعة الأميركية في الشارقة
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