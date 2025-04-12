«مهرجان أبوظبي» يقدّم يونشان ليم في عرض استثنائي

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية فخرية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وتحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، قدّم مهرجان أبوظبي في دورته الثانية والعشرين العرض الأول في العالم العربي لعازف البيانو العالمي «يونشان ليم».

في أمسية موسيقية لا تُنسى، استقطبت جمهوراً من جميع أنحاء العالم. افتتح الفنان يونشان ليم الرائع الحفل بتأليف موسيقي جديد آسر للمؤلف الموسيقي الكوري الجنوبي هانوريج لي، تلاه أداء مبهر لمجموعة مختارة من «غولدبرغ» ليوهان سيباستيان باخ، وذلك أمام جمهور مكتمل العدد داخل «المسرح الأحمر» في جامعة نيويورك أبوظبي، مساء أمس الأول.

ازدواجية المشاعر

العمل الموسيقي الجديد لـ«يونشان ليم»، «مزيج دائري ومخملي»، يعكس التفاعل الحيوي بين القوى والمؤثرات المختلفة، وقد أضفى العازف الموهوب حياة استثنائية للمقطوعة من خلال حسّه الموسيقي العميق، حيث تدرّج العمل عبر قسمين رئيسيين «إليجي» و«روديبويم» ليعكس كل منهما ازدواجية المشاعر والتقلبات المزاجية التي تشكل جوهر هذا التأليف.

وفي إطار برنامج مهرجان أبوظبي لهذا العام، قدّم عازف البيانو يونشان ليم أداءً مؤثراً لعمل «مقتطفات غولدبرغ» ليوهان سيباستيان باخ، استعرض من خلاله مستوى فنياً رفيعاً جمع بين الدقة والتعبير الموسيقي المميز، ويُعد ليم من أبرز المواهب الشابة في المشهد الموسيقي العالمي، بعد أن سجّل اسمه كأصغر فائز في تاريخ مسابقة فان كليبرن الدولية للبيانو، حين نال الجائزة في سن الثامنة عشرة، وقد عكس أداؤه في الأمسية قدرته على المزج بين الحس الموسيقي الرفيع والحضور اللافت، ليرسخ مكانته كأحد أبرز العازفين الشباب في جيله.

عمق موسيقي

وبمناسبة مشاركته في مهرجان أبوظبي 2025، سلّط يونشان ليم الضوء على علاقته العميقة بالموسيقى قائلاً «اخترت أن أكرّس حياتي بالكامل للموسيقى، وتخليت عن كل ما سواها، رغبتُ في أن تزداد موسيقاي عمقاً، وإذا وصل هذا الإحساس إلى الجمهور، فأكون قد بلغت غايتي»، وقد عكس أداؤه في الأمسية هذا التفاني بوضوح، حيث صدحت النغمات مشحونة بالإحساس ومبنية على أسس فنية رفيعة، لتترك وقعاً بالغاً في نفس الجمهور.

رسالة حضارية

يبرز الحفل التزام مهرجان أبوظبي الراسخ بتقديم عروض فنية رفيعة المستوى في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة ثقافية عالمية وإيصال رسالة الإمارات الحضارية من خلال تعزيز الحضور الإماراتي والعربي عالمياً، ويواصل المهرجان برنامجه الفني المتنوّع، حيث تستضيف الأمسيات المقبلة عازفة الإيقاع اليابانية المتميزة كونيكو كاتو في 14 أبريل، وثنائي البيانو الشهير كاتيا ومارييل لابيك في 16 أبريل، إلى جانب نخبة من العروض الفنية العالمية التي تتواصل حتى 29 أبريل.