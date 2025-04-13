الإثنين 14 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الأميري يغوص في تفاصيل إنسانيّة جديرة بالقراءة

الأميري يغوص في تفاصيل إنسانيّة جديرة بالقراءة
14 ابريل 2025 01:01

محمد عبدالسميع (الشارقة)
يمتاز الشباب الإماراتي بالثقافة والاطلاع، ويفتحون أعينهم على الكتابة، انطلاقاً من تأثير هذه الكتابة على مجتمعهم في السلوك والرؤية، واعتمادًا على ما للأدب من تأثير أيضاً في جماليات الكتابة والإبداع، والكاتب الإماراتي الشاب أحمد الأميري، يطمح إلى تحقيق المزيد من الإبداعات بعد ستّة أعمال أدبيّة صدرت عن أفكار جادّة واهتمامات بتفاصيل إنسانيّة جديرة بالقراءة وفهم ما تنطوي عليه مواضيع الشباب وتوجّهاتهم.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن سالم القاسمي يشهد حفل زفاف عمران العويس
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية

الكاتب الأميري، البالغ من العمر اثنين وعشرين عاماً، تحفل مؤلفاته بقراءة عناوين الحياة وقضايا الناس والشباب، كما يرى أنّ ما يقرأه بعين أدبيّة إنّما ينسحب على قضايا محليّة وعربيّة وإنسانيّة بشكلٍ عام.
فكرة الحريّة
وفي جولة على مؤلفات الكاتب الأميري، يلفتنا أنّها تولي الموضوع عناية كبيرة، إضافةً إلى تقنياته الأدبية وأسلوبه في التناول، فمنذ عام 2019، سار الأميري على أعمال متتالية، كان أوّلها «أكذوبة جميلة»، التي يقرأ فيها قصّة شاب يعاين ما يراه ويأتي بما هو جديد لا يروق لكثيرين، فيواجه في سبيل ذلك تحديات متنوعة، إذ يقرأ في هذا العمل فكرة الحريّة الفرديّة ومخاطر التجاوزات الشخصيّة، واستعداده للعيش في تفاصيل جديدة.
وفي رواية «حرب باردة» الصادرة عام 2021، نقرأ عالم الجريمة والتحقيقات الجنائيّة في إطار اجتماعي وثقافي، مع حرص الكاتب على عنصر التشويق والإثارة.
عالم موازٍ
كما يتطرّق الأميري في عمله «خيال واقعي» الصادر عام 2022، والذي وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور بالكويت، إلى موضوع الشبه بين عالمين: حقيقي وموازٍ، من خلال قصّة شاب يلتقي بنسخة مشابهة له في العالم الموازي، مع دمج الخيال بالواقع، ومناقشة هوية الشباب كتأملات ذاتيّة.
وهكذا، تواصلت أعمال الأميري، في قصّة «العائلة المنسيّة» الصادر عام 2023، والذي يناقش فيه قضيّة العنف الأسري بين فتاة وأبيها، مبرزًا أهمية الشخوص كأبطال مؤثرين في حياة الأسرة.
إبداعات الشباب
يؤمن الكاتب أحمد الأميري بدور الشباب في نهضة أوطانهم ومجتمعاتهم، مؤكّدًا نوافذ الإبداع التي فتحتها دولة الإمارات العربية المتحدة للشباب الإماراتي في التعبير عن أنفسهم ومجتمعهم، وعن نشأته الأدبيّة، يقول إنّه تأثّر بالكاتب المصري نجيب محفوظ، والكاتب الإماراتي علي أبو الريش.

الشباب الإماراتي
الشارقة
الكتابة
الأدب
القراءة
آخر الأخبار
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تبدأ حفر آبار مياه في غزة
14 ابريل 2025
قرقاش: عقدة «الإخوان» تجاه الإمارات ليست سوى عقدة التطرف أمام التسامح
الأخبار العالمية
قرقاش: عقدة «الإخوان» تجاه الإمارات ليست سوى عقدة التطرف أمام التسامح
14 ابريل 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ضربات ممنهجة للمنشآت الطبية تفاقم الأزمة الإنسانية
14 ابريل 2025
يمني في مخيم للنازحين بمحافظة حجة شمال غرب البلاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليمن: تحالف مشبوه بين «الحوثي» والتنظيمات الإرهابية
14 ابريل 2025
دمار واسع في أقسام مستشفى المعمداني جراء القصف الإسرائيلي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقصف مستشفى «المعمداني» في غزة
14 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©