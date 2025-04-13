الأميري يغوص في تفاصيل إنسانيّة جديرة بالقراءة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

يمتاز الشباب الإماراتي بالثقافة والاطلاع، ويفتحون أعينهم على الكتابة، انطلاقاً من تأثير هذه الكتابة على مجتمعهم في السلوك والرؤية، واعتمادًا على ما للأدب من تأثير أيضاً في جماليات الكتابة والإبداع، والكاتب الإماراتي الشاب أحمد الأميري، يطمح إلى تحقيق المزيد من الإبداعات بعد ستّة أعمال أدبيّة صدرت عن أفكار جادّة واهتمامات بتفاصيل إنسانيّة جديرة بالقراءة وفهم ما تنطوي عليه مواضيع الشباب وتوجّهاتهم.

الكاتب الأميري، البالغ من العمر اثنين وعشرين عاماً، تحفل مؤلفاته بقراءة عناوين الحياة وقضايا الناس والشباب، كما يرى أنّ ما يقرأه بعين أدبيّة إنّما ينسحب على قضايا محليّة وعربيّة وإنسانيّة بشكلٍ عام.

فكرة الحريّة

وفي جولة على مؤلفات الكاتب الأميري، يلفتنا أنّها تولي الموضوع عناية كبيرة، إضافةً إلى تقنياته الأدبية وأسلوبه في التناول، فمنذ عام 2019، سار الأميري على أعمال متتالية، كان أوّلها «أكذوبة جميلة»، التي يقرأ فيها قصّة شاب يعاين ما يراه ويأتي بما هو جديد لا يروق لكثيرين، فيواجه في سبيل ذلك تحديات متنوعة، إذ يقرأ في هذا العمل فكرة الحريّة الفرديّة ومخاطر التجاوزات الشخصيّة، واستعداده للعيش في تفاصيل جديدة.

وفي رواية «حرب باردة» الصادرة عام 2021، نقرأ عالم الجريمة والتحقيقات الجنائيّة في إطار اجتماعي وثقافي، مع حرص الكاتب على عنصر التشويق والإثارة.

عالم موازٍ

كما يتطرّق الأميري في عمله «خيال واقعي» الصادر عام 2022، والذي وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور بالكويت، إلى موضوع الشبه بين عالمين: حقيقي وموازٍ، من خلال قصّة شاب يلتقي بنسخة مشابهة له في العالم الموازي، مع دمج الخيال بالواقع، ومناقشة هوية الشباب كتأملات ذاتيّة.

وهكذا، تواصلت أعمال الأميري، في قصّة «العائلة المنسيّة» الصادر عام 2023، والذي يناقش فيه قضيّة العنف الأسري بين فتاة وأبيها، مبرزًا أهمية الشخوص كأبطال مؤثرين في حياة الأسرة.

إبداعات الشباب

يؤمن الكاتب أحمد الأميري بدور الشباب في نهضة أوطانهم ومجتمعاتهم، مؤكّدًا نوافذ الإبداع التي فتحتها دولة الإمارات العربية المتحدة للشباب الإماراتي في التعبير عن أنفسهم ومجتمعهم، وعن نشأته الأدبيّة، يقول إنّه تأثّر بالكاتب المصري نجيب محفوظ، والكاتب الإماراتي علي أبو الريش.