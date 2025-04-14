"أوبن أيه آي" تقيد الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية

أبوظبي (وكالات)

مع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي وازدياد قدرات نماذج "أوبن أيه آي" بدأت الشركة في اتخاذ خطوات أكثر صرامة لحماية منتجاتها وضمان استخدامها بشكل آمن وأخلاقي. أحدث هذه الخطوات هو إطلاق نظام "المنظمة الموثّقة" (Verified Organization)، والذي سيتطلب من المؤسسات إتمام عملية تحقق من الهوية للوصول إلى بعض النماذج المستقبلية المتقدمة.

وقد تطلب شركة "أوبن أيه آي" قريبًا من المؤسسات إتمام عملية تحقق من الهوية للوصول إلى بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية. بحسب ما ذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ما هي عملية التحقق الجديدة؟

بحسب صفحة دعم نشرتها "أوبن أيه آي" مؤخرًا، فإن عملية التحقق تهدف إلى تمكين المطورين من الوصول إلى أقوى النماذج والإمكانات على منصة "أوبن أيه آي.

وتتطلب تقديم هوية حكومية رسمية من دولة مدعومة من واجهة "أوبن أيه آي".

ويمكن استخدام الهوية للتحقق من مؤسسة واحدة فقط كل 90 يومًا، وليس كل المؤسسات ستكون مؤهلة لإجراء التحقق، بحسب ما أوضحت الشركة.

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لماذا هذه الخطوة الآن؟

أضافت "أوبن أيه آي"، أنها تأخذ مسؤوليتها بجدية لضمان أن الذكاء الاصطناعي يكون متاحًا على نطاق واسع ويُستخدم بطريقة آمنة. ولكن هناك قلة من المطورين يستخدمون واجهات "أوبن أيه آي" بطريقة تنتهك سياسات الاستخدام. ولهذا أضافت عملية التحقق لتقليل الاستخدام غير الآمن للذكاء الاصطناعي، مع الاستمرار في إتاحة النماذج المتقدمة للمجتمع الأوسع من المطورين".

عملية التحقق الجديدة قد تكون خطوة لتعزيز الأمان حول منتجات "أوبن أيه آي"، خصوصًا مع تطورها المتزايد وقدراتها المتقدمة، ولمنع الاستخدامات الخبيثة لنماذجها من قبل جهات مخالفة. وحماية المستخدمين من سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونشرت الشركة عدة تقارير عن جهودها في اكتشاف ومنع الاستخدامات الخبيثة لنماذجها.