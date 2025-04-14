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التعليم والمعرفة

مؤتمر الشارقة لأمناء مكتبات المدارس ينطلق غداً

مؤتمر الشارقة لأمناء مكتبات المدارس ينطلق غداً
14 ابريل 2025 16:47

تنطلق غداً أعمال الدورة الافتتاحية من "مؤتمر الشارقة لأمناء مكتبات المدارس" الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع جمعية المكتبات الأميركية ويستمر حتى 16 أبريل الجاري في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة واسعة من خبراء دوليين في قطاع المكتبات المدرسية وأمناء مكتبات ومعلمين ومشرفين تربويين من الإمارات والعالم.

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يهدف المؤتمر إلى بناء منصة مهنية متخصصة لأمناء مكتبات المدارس تتيح لهم فرصاً فريدة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في إدارة وتطوير المكتبات المدرسية إلى جانب تعزيز مهاراتهم العملية في التعامل مع التحديات التعليمية المعاصرة.

المصدر: وام
الشارقة
المكتبات
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