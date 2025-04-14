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التعليم والمعرفة

انطلاق معرض حول الفن الماليزي المُعاصر بالمجمع الثقافي

انطلاق معرض حول الفن الماليزي المُعاصر بالمجمع الثقافي
14 ابريل 2025 16:54

افتتح المجمّع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي رسمياً معرض «أن تكتشف ماليزيا هو أن تحب ماليزيا: من مقتنيات علياء وفاروق خان» ليُمثل المعرض الظهور الأول في المنطقة لمجموعة مقتنيات «علياء وفاروق خان» التي تعتبر المجموعة الأشمل من الفن الماليزي المعاصر.

يُسهم المعرض - الذي يستمر حتى 10 سبتمبر المقبل - في إتاحة الفرصة لاكتشاف الأعمال الفنية الرائدة، التي شكّلت حركة الفن الحديث في ماليزيا، مما يُرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للتبادل الثقافي والحوار الفني العالمي. يتيح المعرض الفرصة للزوار للتفاعل مع القيّمين الفنيين واستكشاف المحاور الخمسة، التي يرتكز عليها، والتي تغوص في الجوانب الجوهرية لتطور مسيرة الفن الماليزي المعاصر، والسرديات التاريخية، والتأملات في الحقائق التاريخية والأحداث الاجتماعية والسياسية من الماضي والحاضر، والتحولات الثقافية، والحركات الفنية مثل التعبيرية والسريالية.

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وباعتباره إضافة بارزة إلى الأجندة الثقافية لأبوظبي، يؤكد المعرض التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بتعزيز الحوار الفني العالمي وتوسيع المشهد الفني النابض بالحياة في الإمارة. يُضم معرض «أن تكتشف ماليزيا هو أن تحب ماليزيا: من مقتنيات علياء وفاروق خان» طيفاً متنوعاً من التعبيرات والأعمال الفنية المختلفة، فمن خلاله يتم عرض أعمال لمجموعة من أبرز فناني ماليزيا المُعاصرين والذين يُقدم كلٌ منهم منظوراً مميزاً للمشهد الثقافي والتاريخي لماليزيا.

المصدر: وام
ماليزيا
المجمع الثقافي
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