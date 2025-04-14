«تريندز» يناقش دور الشباب في تعزيز الحوار الثقافي في «باريس للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات في معرض باريس الدولي للكتاب توقيع وإطلاق إصدارات جديدة باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ومنها النسخة الفرنسية من كتاب «تطبيق نماذج التدريب والمحاكاة في الأمن السيبراني»، والنسخة الإنجليزية من كتاب «أموال الإرهاب»، ودراسة «نموذج الإسلام الشامل في الخطاب الديني الإرشادي» الصادرة باللغة الفرنسية، وذلك ضمن برنامج فعاليات جولة المركز البحثية في العاصمة الفرنسية باريس.

كما عقد مجلس شباب «تريندز» حلقة نقاشية بعنوان «الشباب.. جسر للتواصل بين الثقافات» وذلك في قاعة الشرف الدولية بمعرض باريس الدولي للكتاب، بمشاركة مجموعة من الطلاب الإماراتيين الشباب الدراسين في الجامعات الفرنسية، حيث استعرضوا أدوارهم في تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب والمجتمعات.

وفي سياق آخر، شارك وفد «تريندز»، إلى جانب مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في النسخة الـ48 من ماراثون شنايدر إلكتريك دو باريس 2025، وذلك في إطار التأكيد على أهمية الرياضة كوسيلة لتعزيز الروابط المجتمعية والإنسانية والتفاعل البناء مع المبادرات العالمية.

وعلى هامش مشاركة المركز الثانية في معرض باريس الدولي للكتاب، وقع الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، النسخة الفرنسية من كتابه «تطبيق نماذج التدريب والمحاكاة في الأمن السيبراني»، الصادر عن «تريندز»، بحضور الدكتور جاك لانج، رئيس معهد العالم العربي في باريس، والسيناتورة نتالي جوليه، إلى جانب طيف واسع من الأكاديميين والخبراء والإعلاميين.

بدورها، وقعت السيناتورة نتالي جوليه، عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي عن مقاطعة أورن، النسخة الإنجليزية من كتابها «أموال الإرهاب»، الصادر عن «تريندز»، الذي نُشر لأول مرة عام 2022. من جانبه، أطلق البروفيسور لدومينيك آفون، أستاذ التاريخ في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا بجامعة باريس البحثية للعلوم والآداب، دراسة «نموذج الإسلام الشامل في الخطاب الديني الإرشادي»، الصادرة عن «تريندز» باللغة الفرنسية.

وفي سياق متصل، نظم مجلس شباب «تريندز» حلقة نقاشية بعنوان «الشباب.. جسر للتواصل بين الثقافات» في قاعة الشرف الدولية بمعرض باريس الدولي للكتاب، حيث تطرق المشاركون من الطلاب الإماراتيين الشباب دارسي الطب في الجامعات الفرنسية، إلى دورهم في تعزيز الحوار الثقافي وتطوير مهارات الوساطة لحل النزاعات الثقافية وتعزيز التفاهم بين المجتمعات والشعوب.

وفي إطار جولته البحثية الحالية في فرنسا، وتلبية لدعوة من الجهة المنظمة، شارك وفد «تريندز» إلى جانب مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في النسخة الـ48 من ماراثون شنايدر إلكتريك دو باريس 2025، وذلك في إطار التأكيد على أهمية الرياضة كوسيلة لتعزيز الروابط المجتمعية والإنسانية والتفاعل البناء مع المبادرات العالمية.