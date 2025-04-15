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التعليم والمعرفة

باحثون صينيون يطرحون طريقة جديدة للتنبؤ الذكي بالرياح قصيرة المدى

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15 ابريل 2025 14:59

أنجز باحثون صينيون من معهد هاربين للتكنولوجيا، تقدماً هاماً في مجال التنبؤ الذكي بسرعة الرياح، إذ ابتكروا شبكة للتنبؤ بسرعة الرياح تدمج بيانات الأرصاد الجوية المتعددة التغيرات لتحقيق تنبؤ ذكي عالي الدقة للرياح قصيرة المدى على ارتفاعات منخفضة، وفقا لما ذكر المعهد.

وتم نشر نتائج الدراسة في مجلة "اتصالات الطبيعة".

ويمكن لهذه الإنجازات دعم تنمية طاقة الرياح الذكية وضمان سلامة الرحلات الجوية على ارتفاعات منخفضة.

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وتعد طاقة الرياح مصدراً للطاقة النظيفة يؤدّي دوراً هاماً في هيكل الطاقة في المستقبل، وعلى الرغم من ذلك، فإن عامل العشوائية في طاقة الرياح وعدم إمكانية تخزينها، يأتي أيضا بعدم يقين في إمداد طاقة الرياح.

وبالإضافة إلى ذلك، تتسم الارتفاعات المنخفضة بالحمل الحراري القوي وظروف الأرصاد الجوية المعقدة، ما يهدد بشكل خطير سلامة طائرات الارتفاعات المنخفضة، ومن أجل حل المشكلات المذكورة، طرح الفريق البحثي، برئاسة الأستاذ لين ليان لي في المعهد، طريقة جديدة للتنبؤ بسرعة الرياح عبر شبكة تدمج بيانات الأرصاد الجوية المتعددة التغيرات لتحقيق تنبؤ دقيق بسرعة الرياح المتجهة.

ويمكن لهذه الطريقة الجديدة أن تصبح، بفضل دقتها وكفاءتها، أداة فعالة للتنبؤ بسرعة الرياح المتجهة ومساعدة مراكز طاقة الرياح على تخطيط العمليات قصيرة المدى وقصيرة المدى للغاية وتوفير دعم قوي لتخطيط مسارات طائرات الارتفاعات المنخفضة.

 

المصدر: وام
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