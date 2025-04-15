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التعليم والمعرفة

مشاركون من 17 دولة عربية في جلسات «الشارقة القرائي للطفل»

خلال نسخة سابقة من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»
15 ابريل 2025 15:08

الشارقة (الاتحاد) يستضيف «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في دورته الـ16 كوكبة من نجوم عالم أدب الأطفال واليافعين، إذ يجمع 43 شخصية من 17 دولة عربية تضم نخبة من الأكاديميين والكتّاب والرسامين الخليجيين والعرب، الذين عزّزوا مكتبة الطفل العربي بإصدارات عالية الجودة في عدة مجالات، منها القصص، والخيال العلمي، والمغامرات، والتربية، والتعليم، وعلم النفس، وسيناريوهات مسلسلات وأفلام رسوم متحركة، وأشكال أخرى متنوعة من المحتوى. ويقدم المهرجان، الذي يقام في «مركز إكسبو الشارقة» خلال الفترة من 23 أبريل إلى 4 مايو، تحت شعار «لتغمرك الكتب»، للزوار فرصة لقاء الضيوف العرب الحائزين على جوائز محلية وإقليمية ودولية، متيحاً لهم تجربة ثقافية تفاعلية بامتياز ترتقي بتجربتهم التربوية والثقافية، وتسهم في ترسيخ مكانة الشارقة عاصمة للثقافة العربية، حيث يقدم الكتّاب المشاركون سلسلة من الحوارات والنقاشات، التي تضيء على قضايا أدب الأطفال والناشئة، وسُبل التغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع المعرفي المهم.

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