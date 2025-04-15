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التعليم والمعرفة

«الإلقاء ومسرحة القصيدة» في بيت الشعر بالشارقة

«الإلقاء ومسرحة القصيدة» في بيت الشعر بالشارقة
16 ابريل 2025 01:02

الشارقة (الاتحاد)

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انطلقت في بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، الدورة الـ 16 من ورشة فن الشعر والعروض، مساء الاثنين 14 أبريل 2025، وتستمر خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل 2025، بحضور الشاعر محمد البريكي، مدير البيت، ومجموعة من المنتسبين للورشة من طلاب وشعراء ونقاد وأكاديميين ومهتمين، وخصص الجزء الأول من الدورة حول موضوع «الإلقاء ومسرحة القصيدة»، حاضر فيه الفنان المصري خالد عبدالسلام، نائب مدير المسرح القومي بمصر.
وقال محمد البريكي، مدير بيت الشعر: نحرص في بيت الشعر على إقامة هذه الورشة بشكل دوري ومستمر، خصوصاً أن مثل هذه الفعاليات والورش التي ينظمها بيت الشعر تحظى برعاية كريمة ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي أراد برؤيته الثاقبة أن يكون الشعر زاد الإنسان وشرابه وهواءه، بخاصة أن الشارقة دائماً على تواصل فعال مع المحيط الشعري، وتقديم فعاليات تنمي التذوق النقدي.

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الشارقة
بيت الشعر بالشارقة
محمد البريكي
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