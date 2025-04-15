الأربعاء 16 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

محمد بن سعود بن خالد يفتتح معرض «زوايا» للصور الفوتوغرافية

محمد بن سعود بن خالد خلال افتتاح معرض «زوايا» (وام)
16 ابريل 2025 01:02

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية في أبوظبي

افتتح الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، معرض زوايا للصور الفوتوغرافية، في مركز رأس الخيمة الإبداعي، وسط حضور نخبة من الفنانين والمصورين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني.
ويأتي تنظيم المعرض، بمبادرة من مركز رأس الخيمة الإبداعي، وبالتعاون مع دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية التابعة للإمارة، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على إبداعات المصورين المحليين، واستعراض زوايا فنية متنوعة تروي قصصاً من الحياة والطبيعة والتراث. وضم المعرض مجموعة متميزة من الأعمال الفوتوغرافية التي عكست مهارات المشاركين واهتمامهم بتوثيق الجماليات من مختلف البيئات الإماراتية، إلى جانب لمسات إبداعية تعبّر عن التراث والطبيعة.
وأشاد الشيخ الدكتور محمد بن سعود القاسمي، خلال جولته في المعرض، بالمستوى العالي للأعمال المعروضة، مؤكداً أهمية دعم الطاقات الشبابية وتنمية الحس الفني لديهم، مثمناً دور مركز رأس الخيمة الإبداعي ودائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة في تعزيز الحراك الثقافي والفني في الإمارة والدولة.
ومن جانبها، أكدت موزة المسافري، مديرة مركز رأس الخيمة الإبداعي، أن المعرض يعكس رسالة المركز في رعاية الموهوبين، وتوفير منصة إبداعية للمصورين لتقديم أعمالهم للجمهور، مشيرة إلى أن معرض زاويا يمثّل مساحة فنية حرة لتبادل الخبرات، وتعزيز الذائقة البصرية لدى الزوار، ونسعى دائماً إلى تنظيم فعاليات نوعية تُبرز الطاقات المحلية، وتدعم الثقافة البصرية، ضمن بيئة محفّزة ومتكاملة.
يستمر المعرض على مدار ثلاثة أيام. وتم تكريم المشاركين في المعرض تعبيراً عن الامتنان لمساهماتهم الفنية، وجهودهم في إثراء المشهد الفوتوغرافي.

الصور الفوتوغرافية
معرض «زوايا
محمد بن سعود
رأس الخيمة
الإمارات
آخر الأخبار
فتاة تقف وسط الأنقاض في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رفض فلسطيني لمقترح إسرائيلي بشأن اتفاق غزة
16 ابريل 2025
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
الأخبار العالمية
روسيا: التوافق مع واشنطن على السلام بأوكرانيا ليس سهلاً
16 ابريل 2025
سان جيرمان إلى نصف نهائي «أبطال أوروبا»
الرياضة
سان جيرمان إلى نصف نهائي «أبطال أوروبا»
16 ابريل 2025
وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا ومفوض الشؤون السياسية في الاتحاد الأفريقي خلال مؤتمر لندن (رويترز)
الأخبار العالمية
«مؤتمر لندن» يحشد 800 مليون يورو مساعدات إنسانية للسودان
16 ابريل 2025
3700 حالة اختناق في العراق جرّاء عاصفة رملية
الأخبار العالمية
3700 حالة اختناق في العراق جرّاء عاصفة رملية
16 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©