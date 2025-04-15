محمد بن سعود بن خالد يفتتح معرض «زوايا» للصور الفوتوغرافية

رأس الخيمة (وام)

افتتح الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، معرض زوايا للصور الفوتوغرافية، في مركز رأس الخيمة الإبداعي، وسط حضور نخبة من الفنانين والمصورين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني.

ويأتي تنظيم المعرض، بمبادرة من مركز رأس الخيمة الإبداعي، وبالتعاون مع دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية التابعة للإمارة، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على إبداعات المصورين المحليين، واستعراض زوايا فنية متنوعة تروي قصصاً من الحياة والطبيعة والتراث. وضم المعرض مجموعة متميزة من الأعمال الفوتوغرافية التي عكست مهارات المشاركين واهتمامهم بتوثيق الجماليات من مختلف البيئات الإماراتية، إلى جانب لمسات إبداعية تعبّر عن التراث والطبيعة.

وأشاد الشيخ الدكتور محمد بن سعود القاسمي، خلال جولته في المعرض، بالمستوى العالي للأعمال المعروضة، مؤكداً أهمية دعم الطاقات الشبابية وتنمية الحس الفني لديهم، مثمناً دور مركز رأس الخيمة الإبداعي ودائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة في تعزيز الحراك الثقافي والفني في الإمارة والدولة.

ومن جانبها، أكدت موزة المسافري، مديرة مركز رأس الخيمة الإبداعي، أن المعرض يعكس رسالة المركز في رعاية الموهوبين، وتوفير منصة إبداعية للمصورين لتقديم أعمالهم للجمهور، مشيرة إلى أن معرض زاويا يمثّل مساحة فنية حرة لتبادل الخبرات، وتعزيز الذائقة البصرية لدى الزوار، ونسعى دائماً إلى تنظيم فعاليات نوعية تُبرز الطاقات المحلية، وتدعم الثقافة البصرية، ضمن بيئة محفّزة ومتكاملة.

يستمر المعرض على مدار ثلاثة أيام. وتم تكريم المشاركين في المعرض تعبيراً عن الامتنان لمساهماتهم الفنية، وجهودهم في إثراء المشهد الفوتوغرافي.