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التعليم والمعرفة

الذكاء الاصطناعي يشخّص صحة الأسنان عن طريق الابتسامة

صورة موضوعية
16 ابريل 2025 11:28

تعتزم إحدى الشركات الناشئة، في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية الحكومية، إطلاق تقنية "سمايل سكان" المبتكرة لتشخيص صحة الأسنان عن طريق الابتسامة وباستخدام الذكاء الاصطناعي.

كيف تعمل تقنية "سمايل سكان"؟
أفادت جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية في بيان وبحسب وكالة "سبوتنيك"، بأن استوديو ناشئ، وبدعم من شركة "سويون" لتنمية الإبداع، قدم تطويرًا مبتكرًا، يحلل صحة الأسنان والفم ويمكن استخدام البرنامَج بعدة أشكال، كتطبيق جوال، وروبوت منصة "تلغرام"، ويُقدّم مجموعة من التوصيات للعناية بالأسنان للمستخدم بناء على صورة فوتوغرافية، ويقوم روبوت "تلغرام"، أو تطبيق الهاتف المحمول، بتحليل حالة تجويف الفم بناءً على الابتسامة وتقدم التوصيات للعناية بالأسنان.

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 خدمة "سمايل سكان"، تهدف إلى المحافظة على صحة الفم والكشف عن علامات الالتهاب، والمراحل المبكرة من التسوس، وغيرها، وهي في الوقت نفسه، لا تحل محل الطبيب، ولكنها تساعد في ملاحظة المشاكل في مرحلة مبكرة.

المصدر: وام
صحة الأسنان
الابتسامة
الذكاء الاصطناعي
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