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قصائد محملة بالبلاغة في بيت الشعر بالشارقة

قصائد محملة بالبلاغة في بيت الشعر بالشارقة
17 ابريل 2025 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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أقام بيت الشعر في الشارقة أمسية شعرية، في إطار فعاليات منتدى الثلاثاء، مساء يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وذلك ضمن سلسلة فعاليات دورية تقدم في كل مرة نخبة من الشعراء العرب، وتمنحهم أجنحة للتحليق في فضاء الإبداع.
وجاءت هذه الأمسية تزامناً مع فعاليات ورشة فن الشعر والعروض، التي دأب بيت الشعر بالشارقة على تقديمها، لتمكين المواهب ومحبي القصيدة من التوسع في مفاهيمها والخوض في أعماق أسسها وقواعدها، وقد اختير موضوع فن الإلقاء ومسرحة القصيدة، كموضوع لها في هذه الدورة التي يقدمها الفنان خالد عبدالسلام، نائب مدير المسرح القومي بمصر، لما للإلقاء من أهمية كبيرة في ربط الشعر بالمسرح، والشاعر بالجمهور، وإحياء التفاعل بينهما، الذي كان أساساً للقصيدة العربية منذ العصور القديمة.
وشارك في هذه الفعالية الشاعر علي أحمد بالبيد من المملكة العربية السعودية، والشاعر حمزة اليوسف من سوريا، والشاعر د. منتظر الموسوي من سلطنة عُمان، وقدمها الشاعر السوداني محمد المؤيد مجذوب، وحضرها الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وحشد من الجمهور والشعراء.

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