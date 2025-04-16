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التعليم والمعرفة

«الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر» يستكشف أفضل الممارسات الدولية

شانتال ريستيفو أليسي وكريستي هنري
17 ابريل 2025 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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استضافت فعاليات اليومين الثاني والثالث من «برنامج الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، بالتعاون مع «مركز النشر والكتابة والإعلام بكلية الدراسات المهنية» في «جامعة نيويورك»، سلسلة من الجلسات والورش التدريبية التي قدمت للحضور رؤى متعمقة حول ديناميكيات السوق، وأهمية الترجمة في توسيع نطاق النشر، إلى جانب التوجهات المستقبلية، والتسويق الرقمي، واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في صناعة النشر.
استمرت فعاليات البرنامج التدريبية في «الجامعة الأميركية بالشارقة»، حيث تضمن البرنامج جلسة بعنوان «توجهات الأسواق العالمية، وكيفية إعداد استراتيجية عالمية»، بمشاركة شانتال ريستيفو أليسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية والمدير التنفيذي للغات الأجنبية الدولية في «هاربر كولينز ببليشرز»، واستعرضت أساسيات فهم توجهات الأسواق العالمية، والاستفادة منها في إعداد استراتيجيات فعالة للنمو والتوسع على المستوى الدولية.

النشر العالمي
كما قدمت شانتال جلسة ثانية بعنوان «النشر العالمي وتوجهات المستهلكين ومصادر المحتوى التحريري»، زودت المشاركين بالمعرفة اللازمة لتحديد اهتمامات المستهلكين، والموارد الضرورية للمحتوى التحريري في الأسواق المتنوعة، أكدت خلالها أن المحتوى الرقمي يشكل جزءاً أساسياً من سوق النشر، وأن الكتب الصوتية تزداد شعبية بين شرائح أوسع من الجمهور، إذ تشكل 10% من سوق النشر في الولايات المتحدة، مع استمرار هذه النسبة في النمو، وأكدت أن القدرة على أداء مهام متعددة خلال الاستماع إلى المحتوى الصوتي عامل رئيس لهذا النمو، فالشباب قرّاء نهمون، وتشكل منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تيك توك، أدوات أساسية للاكتشاف، وفي الوقت نفسه، تنامت المنافسة مع تنوع أكبر في السوق.

قوة الترجمة
وشهد البرنامج تنظيم جلسة بعنوان «المترجمون كشركاء للنمو: كلمات بلا حدود»، أكدت خلالها سامانثا شني، مؤسسة ورئيسة تحرير «كلمات بلا حدود»، الدور المركزي الذي يلعبه المترجمون في سد الثغرات الثقافية وتسهيل تبادل الأدب على المستوى العالمي.
وحول الموضوع ذاته، قدمت نافين كيشور، مؤسسة شركة «سيغال بوكس» للنشر، إلى جانب سونانديني بانيرجي، رئيسة التحرير، جلسة بعنوان «النشر مع هدف عالمي: مناغمة عمليات الشراء والترجمة والتصميم لتحقيق نمو عالمي»، شاركتا خلالها تجاربهما وخبراتهما في الجمع بين عمليات الاستحواذ والترجمة والتصميم لنشر كتب تلقى صداها لدى الجماهير العالمية، مؤكدتين أهمية الفرادة الثقافية والرؤية الفنية.

دراسة حالة
من جهتها، أطلعت كريستي هنري، مديرة دار نشر جامعة برينستون، المشاركين على الفرص المتنامية في صناعة النشر من خلال مجموعة من دراسات الحالة والتدريبات العملية والتفاعلية. كما شاركت هنري إلى جانب إنيس تير هورست، مديرة الملكية الفكرية في الدار ذاتها، في تقديم جلسة بعنوان «الشركاء يُمكّنون قطاع النشر: دراسة حالة»، سلّطتا خلالها الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في دعم صناعة النشر على المستوى العالمي.

المحتوى الصوتي
ناقش كارلو كارينهو، استشاري في «ألباين جلوبال كوليكتيف»، خلال جلسة بعنوان «نمو المحتوى الصوتي: ما الذي ينبغي الاستعداد له؟»، الاستعدادات اللازمة لمواكبة نمو سوق المحتوى الصوتي، كما قدمت شانتال ريستيفو أليسي، جلسة بعنوان «المبيعات والعمليات الرقمية: عناصر أساسية يجب مراعاتها»، استعرضت خلالها العناصر الأساسية التي ينبغي مراعاتها في العمليات الرقمية، في حين تناول كيلي غالاغر، نائب رئيس شراء المحتوى في مجموعة «إنغرام كونتنت»، التغييرات في المبيعات العالمية للمحتوى المطبوع، خلال جلسة بعنوان «ما الذي يتغير في المبيعات الدولية للمطبوعات؟».

الإمارات
الشارقة
هيئة الشارقة للكتاب
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