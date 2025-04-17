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التعليم والمعرفة

«مجلس حكماء المسلمين» يشارك بمعرض الرباط للكتاب

«مجلس حكماء المسلمين» يشارك بمعرض الرباط للكتاب
17 ابريل 2025 17:13

أبوظبي (وام) يشارك «مجلس حكماء المسلمين» بجناح خاص في الدورة الـ 30 من معرض الرباط الدولي للكتاب، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 27 أبريل الجاري، وذلك انطلاقاً من رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز السلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون والتعايش الإنساني.يقدم جناح المجلس طوال أيام المعرض أكثر من 250 إصداراً فكرياً وثقافياً متنوعاً، من بينها عدد من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025. وانطلاقاً من جهود المجلس في تعزيز الحوار الإسلامي - الإسلامي يقدم جناح المجلس بمعرض الرباط الدولي للكتاب، عدداً من المؤلفات التي تعالج هذه القضية المحورية. ويضم الجناح أكثر من 20 مؤلفاً لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي تهدف إلى التعريف بسماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي. ويقدم جناح المجلس عدداً من الإصدارات المترجمة نظراً لأهمية الترجمة وكونها جسراً بين الحضارات، وضمن جهوده الحثيثة لترجمة العديد من الكتب الهادفة لتعزيز السلم. ويستضيف الجناح العديد من الأنشطة الثقافية والفكرية، التي تركز على عدد من القضايا المحورية المهمة مثل السلم في أفريقيا، والإسلام في الغرب، والوحدة الإسلامية.
 

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