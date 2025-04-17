اختتام «الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر» بتمكين 51 متخصصاً من 17 دولة

الشارقة (الاتحاد)

اختتم «برنامج الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر»، اليوم (الخميس)، فعاليات دورته الأولى، التي نظمتها «هيئة الشارقة للكتاب» بالتعاون مع «الجامعة الأميركية بالشارقة» و«مركز النشر والكتابة والإعلام بكلية الدراسات المهنية» في «جامعة نيويورك»، بالجامعة الأميركية بالشارقة، وهو البرنامج الأول من نوعه في المنطقة وأفريقيا وآسيا، وينظم للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، حيث جمع على مدار 4 أيام 51 ناشراً من 17 دولة، مستعرضاً أمامهم رؤى قادة صناعة النشر العالمية، واستراتيجيات تعزيز الكفاءة الرقمية والمهارات القيادية، إلى جانب توجهات الأسواق الدولية، مما يعزز قطاع النشر.

وفي هذا السياق، قال منصور الحساني، المنسق العام للمؤتمرات المهنية في هيئة الشارقة للكتاب: «تمثل استضافة هذا البرنامج في الشارقة خطوة رئيسية نحو ربط منظومات النشر الإقليمية والدولية، وتزويد المتخصصين بالأدوات اللازمة لمواكبة متطلبات السوق والتحولات الرقمية، مع دعم سوق الكتاب الورقي الذي لا يزال يشكل ركيزة أساسية في رسم ملامح مستقبل نشر المعرفة والسرد القصصي على المستوى العالمي».

وتضمنت فعاليات اليوم الختامي، الذي جاء تحت شعار «عين على المستقبل»، مجموعة من ورش العمل التفاعلية، والجلسات النقاشية، ودراسات حالة عالمية.

واختتم البرنامج فعالياته بحفل لتوزيع الشهادات قدمه منصور الحساني، المنسق العام للمؤتمرات المهنية في هيئة الشارقة للكتاب، وأندريا تشامبرز، عميدة مساعدة مركز النشر والكتابة والإعلام بكلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك، في خطوة شكلت تكريماً للمشاركين، وتمهد الطريق أمامهم للانضمام إلى شبكة عالمية من الشخصيات والمؤسسات القيادية الرائدة في قطاع النشر، إلى جانب تمكينهم من تنفيذ استراتيجيات مبتكرة في شركاتهم.