الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

اختتام «الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر» بتمكين 51 متخصصاً من 17 دولة

اختتام «الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر» بتمكين 51 متخصصاً من 17 دولة
17 ابريل 2025 18:43

الشارقة (الاتحاد)
اختتم «برنامج الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر»، اليوم (الخميس)، فعاليات دورته الأولى، التي نظمتها «هيئة الشارقة للكتاب» بالتعاون مع «الجامعة الأميركية بالشارقة» و«مركز النشر والكتابة والإعلام بكلية الدراسات المهنية» في «جامعة نيويورك»، بالجامعة الأميركية بالشارقة، وهو البرنامج الأول من نوعه في المنطقة وأفريقيا وآسيا، وينظم للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، حيث جمع على مدار 4 أيام 51 ناشراً من 17 دولة، مستعرضاً أمامهم رؤى قادة صناعة النشر العالمية، واستراتيجيات تعزيز الكفاءة الرقمية والمهارات القيادية، إلى جانب توجهات الأسواق الدولية، مما يعزز قطاع النشر.
وفي هذا السياق، قال منصور الحساني، المنسق العام للمؤتمرات المهنية في هيئة الشارقة للكتاب: «تمثل استضافة هذا البرنامج في الشارقة خطوة رئيسية نحو ربط منظومات النشر الإقليمية والدولية، وتزويد المتخصصين بالأدوات اللازمة لمواكبة متطلبات السوق والتحولات الرقمية، مع دعم سوق الكتاب الورقي الذي لا يزال يشكل ركيزة أساسية في رسم ملامح مستقبل نشر المعرفة والسرد القصصي على المستوى العالمي».
وتضمنت فعاليات اليوم الختامي، الذي جاء تحت شعار «عين على المستقبل»، مجموعة من ورش العمل التفاعلية، والجلسات النقاشية، ودراسات حالة عالمية.
واختتم البرنامج فعالياته بحفل لتوزيع الشهادات قدمه منصور الحساني، المنسق العام للمؤتمرات المهنية في هيئة الشارقة للكتاب، وأندريا تشامبرز، عميدة مساعدة مركز النشر والكتابة والإعلام بكلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك، في خطوة شكلت تكريماً للمشاركين، وتمهد الطريق أمامهم للانضمام إلى شبكة عالمية من الشخصيات والمؤسسات القيادية الرائدة في قطاع النشر، إلى جانب تمكينهم من تنفيذ استراتيجيات مبتكرة في شركاتهم. 

أخبار ذات صلة
الشارقة يطالب الاتحاد الآسيوي بإقامة نهائي «الأبطال 2» على ملعب «مناسب»
الشارقة تنقل تجربتها في بناء مشروع ثقافي مستدام إلى العواصم العالمية للكتاب
الشارقة
آخر الأخبار
كلوب يوافق على تدريب ريال مدريد
الرياضة
كلوب يوافق على تدريب ريال مدريد
اليوم 19:39
معرض «IPS» يختتم دورته الـ21 بمشاركة 300 عارض من 174 دولة
اقتصاد
معرض «IPS» يختتم دورته الـ21 بمشاركة 300 عارض من 174 دولة
اليوم 19:32
القطاع العقاري في دبي يواصل زخمه بنمو الأسعار خلال الربع الأول
اقتصاد
القطاع العقاري في دبي يواصل زخمه بنمو الأسعار خلال الربع الأول
اليوم 19:27
الشارقة يطالب الاتحاد الآسيوي بإقامة نهائي «الأبطال 2» على ملعب «مناسب»
الشارقة يطالب الاتحاد الآسيوي بإقامة نهائي «الأبطال 2» على ملعب «مناسب»
اليوم 19:16
ترامب يعد بإعادة التعليم إلى سلطة الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
ترامب يعد بإعادة التعليم إلى سلطة الولايات المتحدة
اليوم 19:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©