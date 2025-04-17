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التعليم والمعرفة

لطيفة بنت محمد تزور معرض «فنون العالم دبي 2025»

لطيفة بنت محمد خلال زيارتها معرض «فنون العالم دبي 2025» (وام)
18 ابريل 2025 01:19

دبي (وام)

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زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، معرض «فنون العالم دبي 2025»، الحدث الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي يتيح الفرصة لعشاق الفنون لامتلاك إبداعات فنية بتكلفة مقبولة، ما يسهم في التشجيع على اقتناء الأعمال الفنية ونشر ثقافة التذوق الفني، وتحفيز المواهب الفنية الواعدة وإتاحة المجال أمامها للظهور والانتشار.
وقامت سموّها بجولةٍ في أرجاء المعرض المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويضم ما يزيد على 10 آلاف عملٍ فني، قدّمها أكثر من 400 صالة عرض وفنان من 65 دولة.
واطّلعت سموّها على مجموعة متنوّعة من الأعمال الفنية المعاصرة، مُشيدةً بدور المعرض في تسهيل وصول الجمهور إلى الفن ودعم المواهب الإبداعية من جميع أنحاء العالم.
والتقت سموّها الفنانين المشاركين بالمعرض، مؤكدةً قيمة التنوّع الإبداعي الذي يُسهم في الارتقاء بالذائقة الفنية للمجتمع والزوار، ونوهت بأهمية المعارض الفنية كمنصاتٍ تُعزّز الحوار الفني والتبادل الثقافي وريادة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على نمو الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ويُسهم في تعزيز قطاعها الإبداعي الذي يُمثّل رافداً اقتصادياً مهماً.
ويواصل معرض «فنون العالم دبي» في نسخته الحادية عشرة، تأكيد دوره وتأثيره في المشهد الثقافي في المنطقة من خلال توفير مساحة للفنانين الناشئين والروّاد لعرض أعمالهم أمام الجمهور.

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معرض فنون العالم دبي
دبي
لطيفة بنت محمد
لطيفة بنت محمد بن راشد
هيئة الثقافة والفنون
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