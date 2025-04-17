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التعليم والمعرفة

افتتاح معرض «جواهر مدونة للفنانين» في «العويس الثقافية»

افتتاح معرض «جواهر مدونة للفنانين» في «العويس الثقافية»
18 ابريل 2025 01:19

دبي (الاتحاد)

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انطلقت في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مساء يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، فعاليات معرض «جواهر مدونة حوار الزخرفة والخط» للفنانين تاج السر حسن ومروان العريضي، حيث قدم الفنانان حصيلة فنية امتدت لأكثر من 40 عاماً، محملة بعبق التجربة التي تخطت حدودها، ورسمت ملامحها الخاصة، وبات لكل منهما أسلوب فني يمكن تميزه بسهولة.
افتتح المعرض عبد الغفار حسين، عضو مجلس الأمناء، يرافقه عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس الأمناء، وحشد من الفنانين والمثقفين وأصدقاء المؤسسة، الذين تجولوا في أروقة المعرض، مستمعين إلى شرح عن الأعمال المعروضة والتي تنوعت بين الخطوط والزخارف والتذهيبات والحروفيات، لتشكل تناغماً فريداً من الألوان والأحبار والمواد الطبيعية من ورق خشب وغيرهما التي زادت من ألق المعرض.
ويعد هذا المعرض واحداً من المعارض المتميزة التي تنظمها مؤسسة العويس الثقافية، التي تجمع بين الخط العربي والزخارف الشرقية التي نرحل معها إلى عالم من السحر يمزج بين التصاميم الهندسية والتقنية المبتكرة لأكثر من 70 لوحة، تتوزعها أروقة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، فيها مزج بين ما هو تقليدي وما هو معاصر.

مؤسسة العويس الثقافية
مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
الإمارات
دبي
تاج السر حسن
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