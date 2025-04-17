«السوربون أبوظبي» تُكرّم كوكب الشرق أم كلثوم في أمسية فنية استثنائية

أبوظبي (الاتحاد) نظّمت جامعة السوربون أبوظبي أمسية فنية متميزة احتفاءً بالإرث الفني والإنساني الخالد لكوكب الشرق أم كلثوم، ضمن ليلة موسيقية وشاعرية مفعمة بالإبداع والتأمل الثقافي، وذلك بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، والشيخة علياء بنت خالد القاسمي مدير عام الأوركسترا الوطنية، وسط أجواء فنية ملهمة جمعت بين عبق الماضي وأصالة الطرب الأصيل.. وقد أحيت الحفل الفنانة البلجيكية-التونسية العالمية غالية بن علي، التي قدّمت مجموعة من روائع أم كلثوم في عرض مؤثّر استضافه مسرح زايد في الجامعة مساء الأربعاء 16 أبريل، بمرافقة الموسيقيين مفضل أدهوم على العود، خالد أبوحجازي على الطبول، وفنسنت نوارت على التشيللو.

شهدت الأمسية حضوراً لافتاً تجاوز 450 شخصاً، ضم نخبة من الطلبة، وأعضاء الهيئة التدريسية، وشخصيات ثقافية، إلى جانب عدد من أفراد المجتمع المحلي في أبوظبي. وجاءت الفعالية برعاية من نادين كعكي النويّس، وبدعم من أبوظبي مول، إحياءً للذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم، وفي إطار مبادرة الجامعة الأوسع للاحتفاء بالرموز النسائية تحت شعار تكريم رائدات الأعمال ودعم الأجيال القادمة من القيادات النسائية.

وفي لفتة رمزية متميزة، أعلنت الجامعة خلال الأمسية عن إعادة تسمية قاعتها البيضاوية الشهيرة لتصبح قاعة أم كلثوم تكريماً للفنانة الاستثنائية وتخليداً لإرثها الثقافي والفني العابر للأجيال، وتقديراً لمكانتها كرمز ملهم في العالم العربي.

كما نظّمت الجامعة في وقت سابق من هذا الأسبوع ورشة فنية تفاعلية أتاحت للطلبة والزوار التعبير عن روح موسيقى أم كلثوم من خلال الرسم، مضيفةً بعداً إبداعياً وتجريبياً إلى أجواء التكريم.