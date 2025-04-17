«فن دبي الرقمي» يسلط الضوء على التفاعل بين الفنون والتكنولوجيا

دبي (وام)يسلط قسم «فن دبي الرقمي» في «آرت دبي 2025» الضوء على التفاعل المتزايد بين الفنون والتكنولوجيا الحديثة، من خلال أعمال تستكشف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الجديدة، حيث إن «فن دبي» لا يقتصر على العروض البصرية فحسب، بل يشمل أيضاً برنامجاً غنياً بالحوارات وورش العمل ولجان الفنانين، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية مخصصة لجميع أفراد الأسرة.

وقالت بينيديتا إيون، المدير التنفيذي لمعرض«فن دبي»، خلال فعاليات اليوم الثاني من المعرض الدولي الفني بأن قسم «بوابة» يضم عشرة مشاريع فنية أُنجزت خلال العام الماضي أو خُصصت خصيصاً لهذا الحدث، موضحة أن عملية اختيار المشاركين تبدأ بتقديم المعارض الفنية لطلبات الانضمام، لتقوم لجنة تحكيم متخصصة باختيار العارضين، بينما تتولى المعارض لاحقاً تحديد الفنانين المشاركين، ويعمل فريق المعرض على تنسيق الأعمال والبرمجة الفنية.

وفي سياق متصل، أعرب الفنان الإماراتي محمد كاظم، أحد المشاركين في المعرض، عن سعادته بتقديم عمل جديد بدعوة من لجنة «بيرد»، إلى جانب حصوله على دعم خاص لإنتاج تجربة رقمية مبتكرة تُعرض ضمن فعاليات المعرض.

وقال كاظم إن مشروعه يعكس الجغرافيا الثقافية للعالم من خلال تصميم غرفة عرض تمثل مناطق مختلفة، ويضم العمل في منتصفه عرضاً لرسوم متحركة بالفيديو، وهو ما يُعد توجهاً جديداً نسبياً في هذا السياق الفني.

وأشار إلى أن دبي تشهد تنوعاً متنامياً في العروض الفنية، لاسيما في مجال الفن الرقمي والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أنه يسعى دائماً إلى توظيف تقنيات معاصرة في أعماله الفنية، رغم استخدامه سابقاً أدوات تقليدية مثل الرسم، التي وصفها بأنها خاضعة لمعايير أوروبية صارمة، في حين يمنح الفن المعاصر حرية أوسع للتعبير والتجريب.