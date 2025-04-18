الجمعة 18 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جامعة السوربون أبوظبي تنظم أمسية فنية لتكريم "أم كلثوم"

جامعة السوربون أبوظبي (من المصدر)
18 ابريل 2025 10:04

نظمت جامعة السوربون أبوظبي، أمسية فنية احتفاءً بالإرث الفني والإنساني الخالد لكوكب الشرق أم كلثوم، ضمن مبادراتها لتكريم إنجازات المرأة في مجالات التعليم والفنون والبحث العالمي.

حضر الحفل كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيس مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخة علياء بنت خالد القاسمي مدير عام الأوركسترا.

وأحيت الحفل الفنانة البلجيكية - التونسية العالمية غالية بن علي، التي قدّمت مجموعة من روائع أم كلثوم في عرض مؤثّر استضافه مسرح زايد في الجامعة.

أخبار ذات صلة
أم كلثوم في «السوربون»

وشهدت الأمسية حضوراً لافتاً تجاوز 450 شخصاً، وضم نخبة من الطلبة، وأعضاء الهيئة التدريسية ، وشخصيات ثقافية، إلى جانب عدد من أفراد المجتمع المحلي في أبوظبي.

وأعلنت الجامعة، خلال الأمسية، عن إعادة تسمية قاعتها البيضاوية الشهيرة لتصبح قاعة أم كلثوم ، تكريماً للفنانة الاستثنائية وتخليداً لإرثها الثقافي والفني العابر للأجيال، وتقديراً لمكانتها رمزا ملهما في العالم العربي.

كما نظّمت الجامعة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ورشة فنية تفاعلية أتاحت للطلبة والزوار التعبير عن روح موسيقى أم كلثوم من خلال الرسم، مضيفةً بعداً إبداعياً وتجريبياً إلى أجواء التكريم.

 

المصدر: وام
جامعة السوربون
أم كلثوم
آخر الأخبار
أوزبكستان ترافق السعودية إلى نهائي كأس آسيا للناشئين
الرياضة
أوزبكستان ترافق السعودية إلى نهائي كأس آسيا للناشئين
اليوم 10:43
راؤول وسولاري مرشحان لقيادة ريال مدريد في «المونديال»
الرياضة
راؤول وسولاري مرشحان لقيادة ريال مدريد في «المونديال»
اليوم 10:40
ترامب يؤكد ثقته الكاملة في إبرام اتفاق تجاري مع أوروبا
الأخبار العالمية
ترامب يؤكد ثقته الكاملة في إبرام اتفاق تجاري مع أوروبا
اليوم 10:18
«النتائج المحبطة» تُطيح رأس رامون دياز في كورينثيانز
الرياضة
«النتائج المحبطة» تُطيح رأس رامون دياز في كورينثيانز
اليوم 10:17
جامعة السوربون أبوظبي (من المصدر)
التعليم والمعرفة
جامعة السوربون أبوظبي تنظم أمسية فنية لتكريم "أم كلثوم"
اليوم 10:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©