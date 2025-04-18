جامعة السوربون أبوظبي تنظم أمسية فنية لتكريم "أم كلثوم"

نظمت جامعة السوربون أبوظبي، أمسية فنية احتفاءً بالإرث الفني والإنساني الخالد لكوكب الشرق أم كلثوم، ضمن مبادراتها لتكريم إنجازات المرأة في مجالات التعليم والفنون والبحث العالمي.

حضر الحفل كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيس مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخة علياء بنت خالد القاسمي مدير عام الأوركسترا.

وأحيت الحفل الفنانة البلجيكية - التونسية العالمية غالية بن علي، التي قدّمت مجموعة من روائع أم كلثوم في عرض مؤثّر استضافه مسرح زايد في الجامعة.

وشهدت الأمسية حضوراً لافتاً تجاوز 450 شخصاً، وضم نخبة من الطلبة، وأعضاء الهيئة التدريسية ، وشخصيات ثقافية، إلى جانب عدد من أفراد المجتمع المحلي في أبوظبي.

وأعلنت الجامعة، خلال الأمسية، عن إعادة تسمية قاعتها البيضاوية الشهيرة لتصبح قاعة أم كلثوم ، تكريماً للفنانة الاستثنائية وتخليداً لإرثها الثقافي والفني العابر للأجيال، وتقديراً لمكانتها رمزا ملهما في العالم العربي.

كما نظّمت الجامعة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ورشة فنية تفاعلية أتاحت للطلبة والزوار التعبير عن روح موسيقى أم كلثوم من خلال الرسم، مضيفةً بعداً إبداعياً وتجريبياً إلى أجواء التكريم.