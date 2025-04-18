السبت 19 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

فارس المزروعي: الإمارات تؤدي دوراً بارزاً في صون التراث العالمي

فارس المزروعي
19 ابريل 2025 01:11

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«السياحة والآثار بالفجيرة» تحتفي بيوم التراث العالمي
عبدالملك بن كايد: الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بالتراث والمتاحف منذ عهد زايد

أكد معالي اللواء فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث أن الإمارات تؤدي دوراً بارزاً في صون التراث العالمي. وقال معاليه، في كلمة بمناسبة «اليوم العالمي للتراث» الذي يصادف 18 أبريل من كل عام، إن الاحتفاء بهذه المناسبة يمثل دعوة عالمية مشتركة لحماية الموروث الإنساني والتعريف به في مختلف المحافل، بما يتماشى مع الهوية الوطنية لكل شعب والخصوصية الحضارية لكل مجتمع.
وأضاف أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي من منطلق الالتزام الوطني بإبراز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في الحفاظ على التراث ودعمه على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تعد سباقة في صون تراثها وهويتها، كما تواصل جهودها البارزة منذ مصادقتها على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، التي أقرّها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» عام 1972.
وقال، إن الهيئة تلتزم بالرؤية الوطنية للتراث بوصفه أحد أعمدة الهوية ويعكس ما تتمتع دولة الإمارات من عمق حضاري، كما يعد محوراً أساسياً في جهود التنمية المستدامة.
وأضاف معاليه أن هيئة أبوظبي للتراث تعمل وفق استراتيجية متكاملة للحفاظ على التراث والسنع الإماراتي، بما يرسخ قيم هويتنا الوطنية وعاداتنا التراثية الأصيلة، ويوثق تراثنا من خلال إجراء الدراسات والبحوث، مشيراً إلى أن هذه الجهود تدعم التراث الغني للإمارة، وتعزز حضوره وتأثيره، حيث يمثل الاحتفال بهذه المناسبة تأكيداً للالتزام الوطني بإبراز جهود دولة الإمارات في استدامة التراث ودعمه على الصعيدين المحلي والدولي.

التراث
التراث العالمي
فارس المزروعي
اليوم العالمي للتراث
يوم التراث العالمي
هيئة أبوظبي للتراث
حماية التراث
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
اليوم 15:24
حاملة طائرات أميركية تشارك في العملية العسكرية ضد الحوثيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن: الإجراءات الأميركية تضعف قدرات «الحوثي»
19 ابريل 2025
فلسطينيان يبكيان أقاربهم الذين قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الحصار الراهن على غزة الأشد منذ بدء الحرب
19 ابريل 2025
جندي أوكراني يقف في موقع تعرض لقصف روسي في خاركييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أميركا تهدد بالانسحاب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
19 ابريل 2025
أسلحة وذخائر ضبطها الجيش اللبناني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة لبنان: نعمل على ضمان حق الدولة في احتكار حمل السلاح
19 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©