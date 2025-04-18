شراكة بين «أبوظبي للثقافة والفنون» والصندوق العربي للثقافة والفنون

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق» مذكرة تفاهم تهدف إلى الارتقاء بمستوى التميّز الفني والثقافي في المنطقة العربية.

ووقّع مذكرة التفاهم في أبوظبي كل من هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والدكتور نبيل القدومي رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق»، بحضور فؤاد شهاب نبيه دندن، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الإمارات.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «كلنا اعتزاز بتوقيع مذكرّة التفاهم اليوم، مع الصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق، لما نجسّده معاً كركيزتين أساسيّتين في مشهد الثقافة والفنون في العالم العربي، تتشاركان في جوهر وجودهما قيم المصداقية والتميز، والإيمان بالفنون، كمسهم أساسيٍّ في رقيّ ونماء المجتمعات».

وتابعت: «معاً نكرّس الوقت والجهود والموارد والطاقات للاستثمار في بناء الإنسان، فهو محور الرؤية والرسالة وغاية الطموح، ونعمل على تحفيز الابتكار، مُلتزمين بالحوار لاستدامة النّهضة وبناء الحضارة، ومُؤمنينَ بأنّ أعمال الإنتاج والتكليف الحصري، تتجاوز حدود تشارُك الجهود والموارد، إنها الوعد بالاستثمار في لقاء الفكر وتمكين الإبداع».

ومن جهته، قال الدكتور نبيل القدومي، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق»: «إن عقد هذه الشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، يؤكد قناعتنا بأن دعم الإبداع العربي بإمكانه وبموجبه أن ينبع من داخل المنطقة العربية نفسها. ونحن على ثقة بأن توحيد جهود آفاق ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في مهمتهما لتعزيز الأصوات الفنية العربية، سيحفز المزيد من المؤسسات والجهات المانحة على دعم المبادرات الثقافية».