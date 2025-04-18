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«السياحة والآثار بالفجيرة» تحتفي بيوم التراث العالمي

«السياحة والآثار بالفجيرة» تحتفي بيوم التراث العالمي
19 ابريل 2025 00:17

الفجيرة (وام)
نظّمت دائرة السياحة والآثار في الفجيرة، بالتعاون مع وزارة الثقافة وجمعية التراث العمراني بمناسبة يوم التراث العالمي، معرضاً وندوة بعنوان «التراث المعماري الحديث في الإمارات»، وذلك في فندق ومنتجع البحر قاعة الإمارات، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.
وتناولت الندوة أهمية توثيق وحماية التراث المعماري الحديث كجزء من الهوية الوطنية والتطور العمراني في الدولة، بمشاركة نخبة من المتخصصين.
وأكد سعيد السماحي، مدير عام دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، أن التراث المعماري الحديث يمثل حلقة وصل بين ماضينا العريق وطموحاتنا المستقبلية، والحفاظ عليه مسؤولية مشتركة تعكس التزامنا تجاه هويتنا الوطنية وتاريخنا الحديث وأن هذه المباني تحمل ذكريات وقصص الأجداد في تلك الفترة.
تأتي هذه الندوة ضمن جهود الدائرة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز الهوية الثقافية، والحفاظ على التراث، وتفعيل السياحة الثقافية في الإمارة.

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الفجيرة
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