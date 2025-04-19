«الناشرين الإماراتيين» تعزّز مسيرة النشر العربي في «الرباط للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تواصل جمعية الناشرين الإماراتيين رسم معالم الحضور الثقافي الإماراتي على الساحة الدولية، من خلال مشاركتها الفاعلة في الدورة الثلاثين من معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب، الذي انطلق في العاصمة المغربية في 17 أبريل 2025.

وفي دورة استثنائية تحل فيها الشارقة ضيف شرف، تحمل الجمعية رسالتها في دعم صناعة الكتاب الإماراتي، وفتح آفاق جديدة أمام الناشرين لتعزيز التبادل الثقافي ومد جسور التعاون مع نظرائهم في المغرب والعالم.

تأتي مشاركة الجمعية في إطار جهودها المتواصلة لتوسيع حضور الكتاب الإماراتي على المنصات الدولية، وتعزيز فرص التعاون مع صناع النشر في العالم العربي، ويعد معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب، الذي تنظمه سنوياً وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، أحد أبرز الفعاليات الأدبية في المنطقة، ويشهد هذا العام تكريم الشارقة كضيف شرف، تأكيداً على الروابط الثقافية الوثيقة بين الإمارات والمغرب، واستمراراً للتقدير المتبادل الذي تجلّى في استضافة المغرب كضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024.

يضم وفد الناشرين الإماراتيين المشارك في المعرض الناشرة الإماراتية أميرة بوكدرة، المؤسّسة الشريكة لدار غاف للنشر، والدكتور عبدالله الشرهان، المؤسس الشريك والمدير الإبداعي لدار أجيال للنشر، ويجسّد حضور الناشرين الإماراتيين في المعرض حرصهم على استكشاف آفاق جديدة للتعاون مع الناشرين الإقليميين والدوليين، والتعريف بإصداراتهم التي تعكس التنوع والابتكار في مشهد النشر الإماراتي.

وأعرب راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين عن اعتزازه بهذه المشاركة، متوجِّهاً بالشكر إلى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، على دعمها المتواصل لصناعة النشر الإماراتية، ودورها الريادي في تعزيز مكانة الكتاب الإماراتي على الساحة الدولية، مضيفاً: «مشاركتنا في معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب تمثّل تأكيداً على التزامنا بدعم الناشرين الإماراتيين، وفتح نوافذ جديدة للحوار الثقافي وتبادل الخبرات مع شركائنا في المغرب والعالم العربي، لا سيما مع اختيار الشارقة ضيف شرف هذا العام، وهو تكريم يعكس الدور الريادي للإمارة كمركز ثقافي عالمي».

وأضاف الكوس: «المعرض يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والفرص في صناعة النشر، ونتطلع إلى إثراء الحوار الثقافي ودعم جهود الاستدامة للناشرين المستقلين، بما يُسهم في تطوير قطاع النشر العربي ككل».

وشدّد الكوس على أهمية تحويل مثل هذه المشاركات إلى منصات مستدامة لتوسيع نطاق التأثير الثقافي الإماراتي، وقال: «نعمل في جمعية الناشرين الإماراتيين على أن تكون مشاركاتنا في المحافل الدولية منصات حقيقية للتواصل الثقافي، ولعرض غنى المشهد الإبداعي في الإمارات، وجودنا اليوم في معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب هو احتفاء بالثقافة الإماراتية وروح التعاون العربي التي تسهم في بناء مستقبل مزدهر لصناعة النشر في المنطقة».

ويشارك وفد الناشرين الإماراتيين في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المعرض، يديرها راشد الكوس، بمشاركة كل من أميرة بوكدرة، والدكتور عبدالله الشرهان، وطارق السليكي، رئيس جمعية الناشرين المغاربة، والناشرة صفاء والي من دار فنك للنشر في الدار البيضاء، وتتناول الجلسة ثلاثة محاور رئيسية تشمل سُبل تعزيز توزيع الكتب في المنطقة، وآليات تسعير الكتب واستدامة الناشرين المستقلين، ودور المبادرات الحكومية في دعم الكتّاب المحليين وتطوير الصناعة.

بهذه المشاركة النوعية، تجدّد جمعية الناشرين الإماراتيين التزامها الراسخ بالعمل على تمكين الناشرين الإماراتيين، وتعزيز مكانة الإمارات على خريطة النشر العالمية، وتوطيد جسور التعاون الثقافي، بما يسهم في إثراء المشهد الأدبي العربي والعالمي.