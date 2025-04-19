«تيم لاب فينومينا أبوظبي».. هنا يزدهر الخيال

هزاع أبوالريش

«على مر العصور وحتى الآن، صنع البشر عشرات الآلاف من الإبداعات الفنية باستخدام مواد صلبة، كاستخدام الحجارة في صناعة التماثيل، أو الرسم على لوحات ثابتة. وهو ما جعل الإبداع الفني يقتصر على صورته الجامدة، التي لا تتحرك أو تتفاعل. لكن في «تيم لاب فينومينا»، الأمر مختلف. هنا، تتنفس الأعمال الفنية، وتنبض بالحياة، بل وتتفاعل مع البيئة المحيطة بها. إنها ليست مجرد قطع فنية للمشاهدة، بل تجارب حية تدعوك للمشاركة والاندماج معها، فتصبح أنت نفسك جزءاً من العمل الفني. هنا تتحول عناصر الحياة من ماء وهواء وضوء إلى ظواهر مدهشة، وتتفاعل مع البيئة المحيطة بها، وتخلق عالماً فريداً من الغموض والإبداع».

تضيء هذه السطور في كثافتها ودلالتها على الأهمية القصوى لافتتاح متحف «تيم لاب فينومينا- أبوظبي» للفنون الرقمية، الذي يعرض تجارب فنية تفاعلية متنوعة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إثراء المشهد الثقافي والفني في المنطقة الثقافية في السعديات. وحسب الموقع الرسمي (www.teamlababudhabi.com) فإن تيم لاب هو تعاون فني عالمي، حيثُ تمكن فريق تيم لاب من صياغة نقطة التقاء بين عوالم الفن والعلوم والتكنولوجيا والطبيعة. ويضم الفريق مجموعة من الفنانين، والمبرمجين، والمهندسين، ومصممي الرسوم المتحركة، وعلماء الرياضيات، والمعماريين المبدعين الذين يعملون من أجل هدف واحد وهو فهم العلاقة بين الإنسان والكون من حوله، وخلق أشكال جديدة من الإدراك والتفاعل مع العالم، وذلك من خلال تجربة فنية غامرة وفريدة من نوعها.

ويشير الفنان التشكيلي والحروفي محمد مندي إلى أن وجود مثل هذا النوع من المتاحف «يعطي فرصة للفنانين داخل الدولة لعرض تجاربهم وأفكارهم وفنونهم للمتذوقين من جميع الجنسيات، وبالتالي فإن متحف «تيم لاب فينومينا- أبوظبي» للفنون الرقمية يُعزز مكانة أبوظبي كمركز ثقافي عالمي، ويُرسّخ دورها الريادي في احتضان الإبداعات المعاصرة. أما على المستوى الشخصي فآمل زيارة المتحف في أقرب فرصة ممكنة كي أتمكن من استلهام الأفكار الجديدة في أعمالي القادمة».

من جانبه يقول أحمد محمد العنزي، خبير استراتيجيات الفنون والثقافة، منقي للفنون البصرية، وفنان تشكيلي: «افتتاح متحف «تيم لاب فينومينا أبوظبي» يشكّل خطوة متقدّمة في المشهد الثقافي والفني في المنطقة. كما أن هذا النوع من المتاحف لا يقدّم مجرّد تجارب بصرية أو تفاعلية فحسب، بل يُقيم جسراً دائماً لنقل الإلهام والمشاعر، ويجسّد تواصلاً حيّاً بين واقعنا الحسيّ المليء بالإنسانية والتنوّع، وبين البُعد الرقمي الذي يمثّل الامتداد اللامرئي للخيال والفكر». ويضيف: « في ظل التقدّم التكنولوجي، تصبح هذه المساحات ضرورية كمنصات تعبير جديدة، تُمكّن الإنسان من إعادة اكتشاف نفسه وثقافته من خلال وسائط غير تقليدية. وهي في الوقت نفسه تعكس التزام الإمارة برؤية مستقبلية تحتضن الفن، وتحتفي بالهوية، وتبني على الإرث الثقافي من أجل الأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق، فإن متحفاً كهذا لا يضيف فقط للمنطقة، بل يثري الحوار العالمي حول دور الفن الرقمي كوسيلة للتواصل العابر للحدود، ويجعل من أبوظبي منصة رائدة في المزج بين الإنسان، والتكنولوجيا، والإبداع».

وبيّنت نورة عبدالله الطنيجي، أنّ افتتاح متحف «تيم لاب فينومينا أبوظبي» للفنون الرقمية يُعد نقلة نوعية في المشهد الثقافي لإمارة أبوظبي؛ العاصمة التي لها مكانة خاصة على قلوبنا. هذا النوع من المتاحف لا يكتفي بعرض الأعمال الفنية فحسب بل يصنع تجارب حسية وتفاعلية تغمر الإنسان المُطلع وتشجعه ليكون جزءاً من العمل الفني ذاته، وهو ما يُعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والفن ويعزز علاقة القلب بالعقل. ومثل هذه المبادرات تعد فلسفة عقلية - فكرية وثقافية تعيد صياغة المشهد الثقافي وتضيف بُعداً جديداً للفن عموماً، حيث يمتزج الإبداع بالتكنولوجيا بشكل خلاب وجاذب، كما تحفز الخيال ليرقى في الأفق، وتدفع الزائر المشاهد نحو التفكير والتساؤل بطرق فنيّة غير تقليدية.

يذكر أن متحف «تيم لاب فينومينا أبوظبي» يمتد على مساحة 17.000 متر مربع، وهو ثمرة تعاون بين المجموعة الفنية العالمية «تيم لاب» ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتم تصميمه لإطلاق العنان للخيال الفني لدى الزوّار، حيث يتطور التصميم الفني لكل قطعة فنية من خلال التفاعل بين الضوء والصوت والحركة. ويتكون المتحف من منطقتين متميزتين، هما: المنطقة الجافة والمنطقة الرطبة، ويضم مناطق تفاعلية تمكن الزوّار من خوض تجارب فنية من خلال عروض مرئية وأعمال رقمية متنوعة تسمح بالتواصل مع البيئة المحيطة. ويشكّل إضافة جديدة ومهمة للمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، والتي ستُصبح عند اكتمالها من بين أهم وأكبر التجمُّعات الثقافية في العالم، لتوفّر للزوار رحلة ثقافية وفنية عبر متاحفها ومؤسساتها الثقافية كمتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي.