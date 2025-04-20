"فليكس" من "أوبن أيه.آي".. ذكاء اصطناعي بتكلفة أقل وسرعة أبطأ

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة "أوبن أيه.آي" عن إطلاق أداة ذكاء اصطناعي جديدة تستهدف أداء المهام البسيطة أو غير العاجلة، بتكلفة أقل وسرعة أبطأ مقارنةً بالنماذج الأعلى أداءً. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتوفير حلول تقنية متنوعة تلائم احتياجات المستخدمين ذوي الميزانيات المحدودة أو المهام التي لا تتطلب استجابة فورية.





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في محاولة لتعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة المتزايدة في سوق الذكاء الاصطناعي من شركات مثل جوجل، أطلقت أوبن أيه.آي المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي الشهيرة شات جي.بي.تي الأداة الجديدة باسم فليكس، وهي خيار واجهة برمجة التطبيقات يتيح استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل مقابل زيادة زمن أداء المهام واحتمال عدم إنجازها في بعض الحالات.

كيف تعمل أداة فليكس؟

تقول شركة أوبن أيه.آي إن أداة فليكس المتوفرة في الإصدار التجريبي لنماذج الذكاء الاصطناعي الاستدلالي ميني 03 وميني 04 التي أصدرتها الشركة مؤخرا، تهدف إلى القيام بالمهام ذات الأولوية المنخفضة و"غير الإنتاجية" مثل تقييمات النماذج وإثراء البيانات وأحمال العمل غير المتزامنة. وتقلل هذه الأداء تكلفة استخدام واجهة برمجة التطبيقات بنصف التكلفة الطبيعية. وبالنسبة لنموذج الذكاء الاصطناعي الاستدلالي ميني 03، سيدفع المستخدم 5 دولارات مقابل كل مليون رمز إدخال (750 ألف كلمة) و20 دولارا مقابل كل مليون رمز إخراج، في حين تصل تكلفة هذه المعالجات دون فليكس 10 دولارات لكل مليون رمز إدخال و40 دولارا لكل مليون رمز إخراج.

وبالنسبة لنموذج الذكاء الاصطناعي ميني04 تخفض أداة فليكس التكلفة 55ر0 دولار لكل مليون رمز إدخال و2ر2 دولار لكل مليون رمز إخراج من 10ر1 دولار لكل مليون رمز إدخال و40ر4 دولار لكل مليون رمز إخراج.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إطلاق أداة فليكس يأتي في ظل استمرار ارتفاع أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي لشركة أوبن أيه.آي الرائدة، وإطلاق المنافسين نماذج أرخص وأكثر كفاءة، حيث أطلقت شركة جوجل نموذج جيمني 5ر2 فلاش للذكاء الاصطناعي الاستدلالي ليضاهي ويتفوق على نموذج آر1 من شركة ديب سيك الصينية التي فاجأت العالم في بداية العام الحالي بإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي قادر على القيام بأغلب المهام وبتكلفة أقل كثيرا من النماذج التي تقدمها الشركات الأميركية الرائدة مثل أوبن أيه.آي.

تُعد شركة "أوبن أيه.آي" واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد عُرفت بتطويرها نماذج لغوية متقدمة مثل GPT-3 وGPT-4، والتي أحدثت نقلة نوعية في تفاعل الإنسان مع الآلة. وفي ظل التوسع المتزايد في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ظهرت حاجة متزايدة إلى أدوات أكثر مرونة وتنوعًا، من حيث الكفاءة والتكلفة، لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.