انطلاق المرحلة التمهيدية من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي

الشارقة (الاتحاد)

يشهد مركز الذيد الثقافي انطلاقة فعاليات المرحلة التمهيدية للدورة الثانية عشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباح يوم غد «الاثنين»، بمشاركة ستة عروض تمثل المنطقة الوسطى.

تستهل فعاليات الغد بمسرحية «أحمد والشمس» التي سيقدمها تلاميذ الحلقة الأولى من مدرسة البردي، يلي ذلك عرض «سوشي والشباك البالية» الذي سيقدمه طلبة الحلقة الأولى من مدرسة الثميد، وستستكمل العروض بمسرحية «بين الطوابق» من أداء تلميذات الحلقة الثانية بمدرسة البردي، ومسرحية «حلم مريم» التي ستقدمها تلميذات الحلقة الثانية في مدرسة البطائح. كما ستشارك مدرسة الصحوة بتلميذاتها من الحلقة الثانية في عرض بعنوان «لحظة». وستختتم عروض اليوم الأول بمشاركة مدرسة المدام بمسرحية «أديلا» التي ستجسدها طالبات المرحلة الثانوية.

ستقوم لجنة فنية تضم الفنانين إبراهيم سالم، وعبدالله صالح، والفنانة المتألقة أشجان، بتقييم العروض المشاركة. تتواصل المنافسات التمهيدية لمدارس المنطقة الوسطى حتى يوم بعد غد «الثلاثاء»، حيث ستقدم ستة عروض أخرى، وسيتم الإعلان عن العروض المتأهلة للمرحلة الختامية من المهرجان صباح يوم الأربعاء.

يُذكر أن مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي يمثل حدثاً تربوياً وتعليمياً وفنياً ينظم سنوياً بوساطة إدارة المسرح في دائرة الثقافة ويهدف إلى تنشيط الحركة المسرحية المدرسية واكتشاف المواهب الطلابية، وتعزيز ودعم تطور وجاذبية البيئة المدرسية.