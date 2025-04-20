أدباء مغاربة يشيدون بمنجزات الشارقة الثقافية على المستوى العربي

الرباط (وام)

أكد عدد من الكتاب والأدباء المغاربة، في تصريحات صحفية، أن اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف على معرض الرباط الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 27 أبريل الجاري، هو تتويج للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وخاصة المجال الثقافي الذي انطلق منذ سنوات عديدة تخللتها العديد من المهرجانات وحفلات التكريم للمبدعين الذين يضيئون الساحة الأدبية بإبداعاتهم، وينيرون الطريق للأجيال القادمة، فالثقافة هي من تخلد حضارات الشعوب.

وقالت معالي نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لدى زيارتها لجناح إمارة الشارقة في معرض الربط الدولي للكتاب 2025: «نحن في المملكة العربية المغربية سعداء باختيار إمارة الشارقة ضيف شرف الدولة الحالية للمعرض، والذي جاء نتيجة للعلاقات الوطيدة المتميزة التي تربط الدولتين على مستوى القيادة وفي مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية، متطلعين إلى توطيد العلاقات في المجال الاجتماعي للاستفادة من التجارب المشتركة في هذا الجانب».

وأضافت معاليها أنها تعرفت لدى زيارتها للجناح على مختلف المبادرات الثقافية التي أطلقتها إمارة الشارقة لتعزيز المستوى الثقافي المحلي وصولاً إلى العالمية، كما شهدت تنوع التراث الإماراتي من حيث الزي والمجوهرات والعطور والمفردات التراثية الأخرى، التي تعمل الشارقة على إبرازها لزوار الجناح الذين يشهد إقبالاً كبيراً للتعرف عليها.

وأشادت الأديبة أمينة العلوي، رئيسة المجلس المغربي لكتب اليافعين، باختيار الشارقة ضيف شرف معرض الرباط الدولي للكتاب، حيث تربط الجانبين علاقات ثقافية عالية المستوى من خلال المشاركة المتبادلة في الأحداث الثقافية، كان آخرها المشاركة في ورشة تدريبية فنية في الدار البيضاء المغربية، والتي نظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ضمن برنامج «ورشة» التابع للجائزة الدولية لأدب الطفل العربي، المقدمة من «إي آند» لتطوير القدرات الفنية وتعزيز الحوار الإبداعي بين رسامين من 6 دول عربية.

وقال الأديب المغربي عبدالنبي دشين: «هي لحظة مميزة في اختيار الشارقة ضيف شرف على معرض الرباط الدولي للكتاب، حيث يشكل حضور الإمارة إضافة نوعية للمعرض، كما أننا نعتز بتجاربها الثقافية المتنوعة التي حملت بعداً كبيراً في مكنوناتها وأهدافها، ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ويضفي تطوراً حضارياً على هذه العلاقات المتميزة، فتحية لكافة المبدعين الذين ينيرون مصابيح هذه الدورة من المعرض»، مثمناً دعم وحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للكتاب لفعاليات المعرض، والذي عكس حرصها واهتمامها بالثقافة التي تعد من أسس الحضارة.

وأكدت الأديبة المغربية غيثة الخياط أنه من المهم جداً تواجد إمارة الشارقة في معرض الرباط الدولي للكتاب، نظراً لجهودها الكبيرة في تعزيز الثقافة على المستوى العربي، وما تحققه من تقارب ثقافي على المستوى العالمي.