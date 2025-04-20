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التعليم والمعرفة

«الشارقة لاستدامة النشر» يعلن المشاركين في مسار «النمو»

«الشارقة لاستدامة النشر» يعلن المشاركين في مسار «النمو»
21 ابريل 2025 01:17

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر)، قائمة المشاركين في مسار «النمو» للعام 2025، والتي تضم أصحاب 13 دار نشر تم اختيارهم من بين أكثر من 62 متقدماً استوفوا معايير المشاركة، والتي تشمل امتلاك خبرة في صناعة النشر مكّنتهم من إصدار أعمال متنوعة أثرت المشهد الثقافي، إلى جانب استعدادهم لتوسيع عملياتهم وفق استراتيجيات نمو مستدامة. وسيحظى المشاركون بفرصة الانضمام إلى برنامج تعليمي مكثف يمتد 4 أسابيع، بدءاً من شهر مايو المقبل.
وشملت قائمة دور النشر المشاركة في مسار «النمو» كلاً من: «أجيال»، «سدرة للنشر والتوزيع»، «كلمن للتوزيع والنشر»، «منشورات غاف»، «نبطي للنشر»، «دار البيان العربي»، «دار الفرقد للنشر»، «دار الفكر الجديد»، «دار شمس للنشر»، «ذا دريم ورك كولكتيف»، «شاهين للطباعة والنشر والتوزيع»، «لؤلؤ للنشر والتوزيع»، و«النور للنشر».
وسيخوض المشاركون في مسار «النمو» تجربة تعلم تفاعلية تزوّدهم بالأدوات العملية والاستراتيجيات الفعالة التي تمكنهم من التوسع محلياً وعالمياً.  وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «تشدد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دور المعرفة والكتاب في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، تؤكد الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، أن التطور المتسارع الذي يشهده عالم النشر لا يكفي فيه امتلاك محتوى جيد فحسب، بل يتطلب أن يكون الناشرون مجهزين بأدوات متقدمة لفهم توجهات السوق، واستراتيجيات التوزيع الفعالة، وآليات تسويق الكتب في العصر الرقمي».
من جانبه، أكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن مسار «النمو» يمثّل محطة استراتيجية تمكّن الناشرين من تحويل طموحاتهم إلى خطط نمو ملموسة، وتمنحهم الأدوات العملية لبناء مستقبل مزدهر في صناعة النشر. 

الشارقة
الاستدامة
النشر
أحمد العامري
راشد الكوس
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