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التعليم والمعرفة

قصائد «الأخطل الصغير» تُحيي ليلة مميزة في مكتبة محمد بن راشد

مكتبة محمد بن راشد
21 ابريل 2025 17:00

دبي (الاتحاد)

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في إطار رؤيتها الهادفة إلى تعزيز المشهد الثقافي العربي والحفاظ على الذاكرة الأدبية لكبار المبدعين في العالم العربي، تستعد مكتبة محمد بن راشد، في يوم الجمعة المقبل، الموافق 25 أبريل، لتنظيم أمسية شعرية وحوارية بعنوان «الأخطل الصغير»، إحياءً لذكرى الشاعر اللبناني الكبير بشارة الخوري، أحد أبرز أعلام الشعر العربي الحديث، والملقب بـ «شاعر الحب والهوى والصبا والجمال».
وتستعرض الأمسية المقامة على مسرح مكتبة محمد بن راشد، محطات من مسيرة الشاعر وإرثه الخالد، من خلال جلسة حوارية شعرية ونقدية يشارك فيها الباحث في هيئة أبوظبي للتراث- أكاديمية الشعر، الدكتور عماد خلف، والناقدة الأدبية كنانة عيسى، والشاعرة اللبنانية لوركا سبيتي، وتتضمن تحليلاً لمجموعة من قصائده، وإلقاء عدد منها، إضافة إلى إضاءة على مدى تأثيره العميق في شعراء لبنان والعالم العربي المعاصرين، وانتشاره عالمياً كأحد رموز الشعر العربي.
ويعقب الجلسة الحوارية حفل غنائي مميز يحييه الفنانان ريان جريرة وحلا طراد، حيث يقدمان باقة مختارة من قصائد الأخطل الصغير المغنّاة التي خُلّدت في الوجدان العربي بصوت عمالقة الطرب، ومنها: «سيد الهوى قمري»، و«يا عاقد الحاجبين» اللتان غنتهما فيروز، و«عش أنت» التي قدمها فريد الأطرش، و«أضنيتني بالهجر»، و«جفنه علم الغزل» للموسيقار محمد عبدالوهاب.
وتأتي هذه الأمسية ضمن جهود مكتبة محمد بن راشد الرامية إلى إحياء رموز الأدب العربي وإتاحة منابر حية للتفاعل مع تراثهم الفني واللغوي، بما يسهم في توطيد العلاقة بين الأجيال الجديدة ونصوص الكلاسيكيات العربية، وتأكيد دور الشعر بوصفه أداة للتعبير الإنساني والجمالي. 

مكتبة محمد بن راشد
أمسية شعرية
بشارة الخوري
الأخطل الصغير
دبي
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