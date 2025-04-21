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التعليم والمعرفة

تلاقي الإبداعات الإماراتية والمغربية في أمسية شعرية

جانب من الأمسية
21 ابريل 2025 17:45

الرباط (الاتحاد)

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واصلت إمارة الشارقة برنامجها الثقافي ضمن مشاركتها ضيف شرف الدورة الثلاثين، لمعرض الرباط الدولي للنشر والكتاب، حيث نظمت هيئة الشارقة للكتاب، أمسية شعرية بعنوان «أصداء»، جمعت بين الشاعر الإماراتي خالد البدور، والشاعرتين أمل السهلاوي من الإمارات، وإكرام عبدي من المغرب، وأدارتها الشاعرة شيخة المطيري، بحضور لافت من جمهور المعرض وعشاق الكلمة.
افتتح الشاعر خالد البدور الأمسية بقراءات من مجموعته الصادرة حديثاً «في هدير عاصفة تقترب»، حيث حمل الحضور إلى فضاءات الصحراء والذاكرة، عبر نصوص اختلط فيها الحنين بالتأمل.
كما استعاد البدور مشاهد الطفولة والحنين عبر نص سردي شاعري عن «يوسف»، ذاك الجار الطيّب الذي بقيت ذكراه حاضرة رغم تغير الزمن.
بدورها، قدمت الشاعرة إكرام عبدي نصوصاً طافحة بالوجد، والبحث عن السكن الداخلي، وفي قصيدة «قط ليلي»، رسمت عبدي مشهداً حزيناً لذكريات العابرين وأحزانهم الصامتة.
أما الشاعرة أمل السهلاوي، فقدمت نصوصاً تنبض بالشجن والأسئلة الوجودية.
وجسّدت الأمسية تلاقي الأصوات الإماراتية والمغربية، ثراء المشهد الشعري العربي المعاصر، حيث اتحد الحنين والحرية والذاكرة في فضاء شعري واحد تحت سماء الرباط. 

معرض الرباط الدولي للكتاب
معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب
المغرب
الإمارات والمغرب
أمل السهلاوي
أمسية شعرية
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خالد البدور
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