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التعليم والمعرفة

«تريندز».. يعرض مئات الإصدارات البحثية ويستعرض خدماته

جناح تريندز بالمعرض (من المصدر)
22 ابريل 2025 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته الأولى في فعاليات الدورة الحالية من معرض الرباط الدولي للكتاب، ويستمر حتى 27 أبريل 2025 في موقع OLM سويسي بالرباط. ويشارك «تريندز» في المعرض بجناح رقم B45، الذي يضم مئات الإصدارات البحثية من التكنولوجيا إلى الاقتصاد والسياسة والابتكار والطاقة والإسلام السياسي، كما يستعرض خدماته التدريبية والاستشارية المتميزة التي يقدمها.
وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من حرص «تريندز» على التفاعل المباشر مع جمهور المعرض والمهتمين بالشأن البحثي والاستشاري، وتعزيز حضوره في المحافل الثقافية والعلمية الإقليمية والدولية. وتتميز مشاركة «تريندز» هذا العام بتقديم تجربة مبتكرة من خلال حضور مكتب تريندز في المغرب الافتراضي في المعرض، حيث سيقدم المكتب مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، التي تتيح للزوار التفاعل مع فريق «تريندز».
وقد استقطب جناح تريندز جمهور المعرض، وحظي بزيارة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، حيث استمع إلى شرح حول طبيعة مشاركة «تريندز» في المعرض، وما تتضمنه من إصدارات بحثية متنوعة تغطي مجالات متعددة، كما استمع أيضاً إلى شرح حول مكتب «تريندز» الافتراضي في المغرب، ودوره كحلقة وصل معرفية مع المراكز الفكرية المغربية وفي المنطقة المحيطة، وقد عبّر الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن إعجابه وتقديره لجهود «تريندز» وحضوره العالمي.
وأثنى الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، على المعرض، وقال إنه يشكّل منصة مهمة وفرصة قيمة للتواصل مع نخبة من المثقفين والأكاديميين والمهتمين بالبحث العلمي من مختلف أنحاء المنطقة. وأكد حرص «تريندز» على الحضور بالمعرض تأكيداً لرؤيته العالمية وسعياً لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
معرض الرباط الدولي للكتاب
الرباط
المغرب
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