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الفجيرة تستعد لانطلاق النسخة الثالثة من ملتقى العود الدولي

الفجيرة تستعد لانطلاق النسخة الثالثة من ملتقى العود الدولي
21 ابريل 2025 21:55

الفجيرة (وام)
تستعد أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة لتنظيم النسخة الثالثة من «ملتقى الفجيرة الدولي للعود» خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2025، تحت شعار «عود واحد، ثقافات متعددة».
يستضيف الملتقى، الذي يُقام في مركز الفجيرة الثقافي الإبداعي، نخبة من العازفين وصنّاع الأعواد من مختلف دول العالم، بما في ذلك أوزبكستان، وأذربيجان، وتركيا، وإيران، ومصر، وسوريا، وعُمان، والعراق، وإسبانيا، بالإضافة إلى ضيوف شرف من المملكة المغربية.  
وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة «الملتقى يعكس التزام الأكاديمية بتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب من خلال الموسيقى». 
وأضاف الحفيتي أن الحدث «يهدف إلى إبراز آلة العود كرمز للتنوع الثقافي، وجسر للتواصل بين الحضارات، مما يعزز من الحضور الفني لإمارة الفجيرة على الساحة الدولية».
يُعد ملتقى الفجيرة الدولي للعود منصة فريدة تجمع بين العزف، الصناعة، والتبادل الثقافي، مما يسهم في إثراء المشهد الفني المحلي والدولي.

ملتقى الفجيرة الدولي للعود
أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
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