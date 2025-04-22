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التعليم والمعرفة

«الشارقة القرائي للطفل» ينطلق غداً بأكثر من 1000 فعالية

«الشارقة القرائي للطفل» ينطلق غداً بأكثر من 1000 فعالية
22 ابريل 2025 18:30

الشارقة (الاتحاد)

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، ورئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق غداً (الأربعاء 23 أبريل)، فعاليات الدورة الـ 16 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في «مركز إكسبو الشارقة»، بتنظيم من «هيئة الشارقة للكتاب» تحت شعار «لتغمرك الكتب»، حيث تمتد فعاليات المهرجان على مدار يوماً 12 يوماً حتى 4 مايو 2025.
ويتضمن برنامج دورة العام الجاري من المهرجان 1024 فعالية فنيّة وترفيهيّة، يقدِّمها 133 ضيفاً من 70 دولة، إلى جانب 43 كاتباً من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، و30 كاتباً ورساماً عالمياً، ليصل إجمالي المشاركين إلى أكثر من 200 خبير ومتخصص من كتّاب ومفكرين ورسامين وأكاديميين إماراتيين وعرب ودوليين.
ويشارك في المهرجان 122 دار نشر من 22 دولة، وسيشهد المهرجان تنظيم 35 جلسة نقاشية تثري ثقافة الحضور وتتناول واقع النشر بشكل عام وفي مجال أدب الأطفال بشكل خاص، إلى جانب بحث سبل تشجيع عادة القراءة وتجاوز تحديات صناعة الكتاب في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى معرض متنقل ومسرحيات، وورش عمل مجانية ومدفوعة.
ويستقبل المهرجان زواره من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة من الساعة 4 مساءً وحتى 9 مساءً.
وتتضمن فعاليات المهرجان أكثر من 600 ورشة عمل موجهة للأطفال واليافعين والكبار، إلى جانب 85 ورشة طهي تفاعلية، وأكثر من 30 عرض طهي حياً يقدمه أشهر الطهاة من المنطقة والعالم، وأكثر من 150 ورشة وفعالية في «ركن القصص المصورة»، تستهدف تنمية قدراتهم ومواهبهم في مجالات السرد القصصي، العلوم، الفنون، الحرف اليدوية، الموسيقى، التفكير الإبداعي، والتكنولوجيا.
ويتضمن جديد دورة العام الجاري «مسابقة شيرلوك هولمز»، حيث يتحول «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» إلى ساحة لعب مثيرة من العصر الفيكتوري تبلغ مساحتها 10000 قدم مربعة حافلة بالغموض والعلوم والاستنتاج.
ويجمع «متحف صناع المستقبل» الاستكشاف العلمي مع المرح التفاعلي في بيئة محفزة لمخيلة الأطفال من خلال مغامرات شيّقة، تشمل التنقيب عن حفريات الديناصورات، وقيادة الآلات الميكانيكية، وتشغيل آلات ضخمة، وإطلاق الصواريخ.
ويتضمن برنامج المهرجان 85 عرضاً مسرحياً وجوالاً، ومجموعة واسعة من العروض الموسيقية والعلمية التي تثري تجربة الزوار من مختلف الأعمار، منها «شارع العلوم»، ويقدم فيه عبدالله عنان، تجارب علمية مثيرة مثل بالونات الهيدروجين المتفجرة وسحب النيتروجين العملاقة، إلى جانب «الجيل الذهبي: أمسية موسيقية مع كورال روح الشرق».

مهرجان الشارقة القرائي للطفل
الشارقة
الإمارات
هيئة الشارقة للكتاب
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